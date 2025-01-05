"Ballet For Life"in Türkiye prömiyeri 7 Mart’ta

Maurice Béjart tarafından koreografisi yapılan ve Versace kostümleriyle sahnelenen "Ballet For Life" balesi, 7 Mart Cuma günü Volkswagen Arena'da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Queen ve Mozart'ın müziklerini kullanan eser, daha önce 400'den fazla kez sahnelendi. Biletler Biletinial'da satışa sunuldu. Eser, AIDS'ten hayatını kaybeden dansçı Jorge Donn ve Queen solisti Freddie Mercury'e adanmış. İlk olarak Ocak 1997'de Paris'te sahnelenen eserde, Mozart'ın Requiem'inden ve Queen'in şarkılarından bölümler kullanılıyor.

Maurice Béjart 20. yüzyılın en önemli koreograflarından biri olarak kabul edilen Fransız koreograf ve balet. 1927'de Marsilya'da doğan Béjart, "Boléro" ve "Le Sacre du Printemps" gibi eserleriyle tanınıyor. 1987'de Béjart Bale Lozan'ı kuruyor. Gianni Versace ise İtalyan moda tasarımcısı. 1946'da Reggio Calabria'da doğan Versace, kendi adını taşıyan moda evini kurmuş ve cesur tasarımlarıyla tanınıyor. 1997'de Miami'de öldürülmüştü.