Banyan Restaurant 20. yaşını kutluyor

2023 Michelin Türkiye tavsiye listesine giren Banyan Restoran, 20. yılını kutluyor. Türkiye'nin ilk Asya füzyon restoranı olarak Soul Group kurucu ortakları Aslı-Cem Pasinli tarafından 2003 yılında Nişantaşı'nda açılan ve daha sonra Ortaköy'e taşınan Banyan, artık Türk-Asya mutfağıyla gastronomi meraklılarını ağırlayacak. Tattığımız, duyduğumuz, hissettiğimiz, yaşadığımız güzellikleri lezzetler aracılığıyla ifade etme felsefesiyle yola çıkan Cem Pasinli yönetimindeki Banyan, "Food For The Soul-Ruhun Gıdası” sloganının da sahibi.

Yeni konsept; Asya-Türk

Yöresel malzemelerin kullanılması ve yerli üretime destek olunması beraberinde Banyan’ın mutfak literatürüne yeni bir kavram hediye etmesini sağladı; Asya-Türk. Türk etkileşimli Asya mutfağı olarak da tanımlanan bu yeni konsept, yurdumuzun engin lezzetleri ve çok özel malzemelerini Asya yemek ve baharatları ile harmanlayarak ortaya özgün bir mutfak çıkarıyor. Antakyalı şef Fikret Demirağ’ın kendi köklerinden ilham alarak sentezlediği bu özel mutfakta Antakya’daki yöresel ve o coğrafyaya özgü atalık tohumlardan üretilmiş ürünler kullanılıyor. Yerel üreticinin, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarının desteklendiği, mevsimsel ürünlerin kullanıldığı, doğaya ve gıdaya saygı gösterilen mutfağın mottosu “dünden daha iyi olmak”.

Doğadan, yerel ürünlerden ve Türk lezzetlerinden ilham alan ve Banyan Cocktail Republic markası altında tescillenmiş, patentli reçetelerle hazırlanan kokteyller ise ödüllü barmen ‘Master of Mixology’ Şef Ersin Hamamcıoğlu ve ekibinin imzasını taşıyor.

Atıksız mutfak

Yenilebilir gıda atığının yok denecek kadar az olduğu, modern teknikler ile bilimsel gerçekler ışığında yöresel malzemelerin ön plana çıkarıldığı ‘Asya-Türk’ mutfağını sürdürülebilir hale getirmek için Banyan araştırmalarına devam ediyor.