Banyan’da “AsyaTürk Kokteyl Eşleşmeli Yaz Tadım Menüsü”

Türkiye'nin ilk Asya füzyon restoranı olarak Soul Group kurucu ortakları Aslı-Cem Pasinli tarafından 2003 yılında Nişantaşı'nda açılan ve daha sonra Ortaköy'e taşınan Banyan, Türk-Asya mutfağıyla gastronomi meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

Ortaköy'de panoramik manzaraya sahip Banyan Restoran, bir uçta Sultanahmet ve Topkapı, diğer uçta İstanbul’un her iki yakasını birleştiren ışıl ışıl köprü ve Ortaköy Cami manzaralı mekânında yurdumuzun engin lezzetleri ve çok özel malzemelerini Asya yemek ve baharatları ile harmanlanan yaratıcı ve özgün bir mutfak sunuluyor. Antakyalı şef Fikret Demirağ’ın kendi köklerinden ilham alarak sentezlediği bu özel mutfakta Antakya’daki yöresel ve o coğrafyaya özgü atalık tohumlardan üretilmiş ürünler kullanılıyor.

Yeni yaz menüsü

Banyan geçtiğimiz günlerde “AsyaTürk Kokteyl Eşleşmeli Yaz Tadım Menüsü”nü misafirlerine sunmaya başladı. Yeni menüdeki doğadan, yerel ürünlerden ve Türk lezzetlerinden ilham alan ve Banyan Cocktail Republic markası altında tescillenmiş patentli reçetelerle hazırlanan kokteyller ise ödüllü barmen ‘Master of Mixology’ Şef Ersin Hamamcıoğlu ve ekibinin imzasını taşıyor.

İşte menüden bazı lezzetler:

Miso Humus (pirinç kıtırı üstünde atalık Amik ovası nohutu, fermente soya ezmesi miso, wasabili çıtır nohut ve turp filizi), Börülce Roll ve Erik - Salatalık Ceviche. Eşlenen Kokteyl Uyanan Doğa (bahar mevsiminin tazeliğini ve kokusunu taşıyan bir kokteyl).

Kimchi Karpuz (Tereyağında kızarmış Kıbrıs hellim, susam tuille ile), Levrek Tradito. Eşlenen kokteyl Türk Aşkı (Taze, mistik, hafif bir kokteyl).

Midye Dolma Roll, Kaburga Samosa, Sucuk Roll. Eşlenen kokteyl Latin Lover (acı, tatlı ve ekşili bir kokteyl)

Galbi Gui (24 saat 80 derecede pişmiş dana kaburga, Amik ovası firik bulguru, frenk soğanı), Tahinli İç Bakla Humusu. Eşlenen Kokteyl Lady Pink (ekşi, tatlı ve meyvemsi bir kokteyl).

Matcha Tiramisu, Çıtır Kabak Tatlısı. Eşlenen kokteyl Orange Mocha Spice (acı, meyvemsi ve ekşi bir kokteyl).