BASE’in 7. edisyonu aralık ayında Akaretler Sıraevler’de başlıyor

Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla yedi yıldır düzenlenen BASE bu yıl 2023 mezunu olan sanatçıların eserlerini bir araya getirecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Bilgili Sanat iş birliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda; Jumbo, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda bu yıl yedincisi gerçekleşecek olan BASE, her yıl olduğu gibi yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek.

Barış Can Seval/Yazlık Kafe

Jüri seçti

BASE’in 2023 yılı başvurularını; Ahmet Doğu İpek, Alp Sime, Belkıs Balpınar, Derya Yücel, Ebru Nalan Sülün, Erkan Özgen, Erol Tabanca, Günnur Özsoy, Mehtap Baydu, Misal Adnan Yıldız, Neriman Polat, Ömer Özyürek, Selen Sarıoğlu Süloş, Tayfun Erdoğmuş, Volkan Aslan ve Yasemin Özcan değerlendirdi.

“Gerçekliğin İçinde, Düşlerin Kıyısında” başlığı, BASE 2023 seçkisinde yer alan yeni mezun genç sanatçıların gerçeklik ve düşlere dair yorumlarını bir araya getirecek. Sergi, sanatçıların duygu, düşünce ve hayallerini barındıran bir sahne ortaya çıkartıren, yaşamdaki karşılığının ötesinde tasarlanan gerçeklik ve düşler arasındaki bağlara, umutsuzluk ve umutlarına dair çok sesli yolculuklarındaki farklılık ve ortaklıklara da işaret edecek.

BASE, 13 Aralık-17 Aralık tarihleri arasında her gün 11:00-19:00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.