Başkentin hafıza mekânları: İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Atatürk Kütüphanesi

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Cumhuriyet’in kuruluş döneminde yönetim ve finans merkezi olan Ulus’un simgesel yapılarından biri. Ne zaman kapısından adımımı atsam zamanın nasıl aktığını unuturum. Duvarlar, bir milletin bağımsızlık hikâyesini fısıldar… Her köşede, her eserde, o günlerin heyecanını, coşkusunu ve zorluklarını hissederim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası, millî iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaşmak üzere Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye dönüştürmüştü. Müzeye verilen isim, Atatürk'ün 'askeri zaferler ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabilir' vizyonunun bir yansımasıydı. Bu tarihi yapı ve bünyesindeki Atatürk Kütüphanesi geçmişten geleceğe uzanan bir bilgi köprüsüydü.

Mimar Guilio Mongeri tarafından tasarlanan müze binası, Osmanlı ve Rönesans üsluplarının izlerini taşırken, cephesindeki Art Nouveau detaylarıyla gözalıcı bir mimariye sahip. Ulusal mimari akımını yansıtan yapı, çatısındaki vitrayla da dikkat çekiyor. Oval biçimli ana holün üzerindeki vitray, binaya günışığını taşırken mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes figürüyle bir dönemin ruhunu da yansıtıyor. Biz de bu vitrayın altında konuşuyoruz. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın davetindeyim.

Bilgi ve belgeler ışığında…

Suat Sözen müzeyi bizzat gezdirirken bankanın birikimini ve deneyimini hem geleceğe aktarmak hem de yeni kuşaklarla paylaşmak üzere 1990’lı yılların sonunda kurum tarihi çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin bu çalışmaların bir parçası olduğunu vurguluyor. Sözen, ziyaretçilerin özellikle müzenin kalıcı sergi alanlarını gezerken ülke ekonomisinin savaş sonrasında ne kadar güç koşullar üzerine inşa edildiğine bilgi ve belgeler ışığında tanık olmalarını kıymetli bulduğunu belirtiyor.

Müzede kalıcı sergi alanlarından biri, “iktisadi bağımsızlık” idealini tematik ve kronolojik başlıklarla anlatan bölüm. Müzeye adını veren sergide, ülkenin ekonomik bağımsızlık programı İş Bankası’nın bu amaç doğrultusunda üstlendiği görevler eşliğinde anlatılıyor. Sergi, millî bir bankanın doğuşunu hazırlayan tarihsel süreçlere bağlı olarak İş Bankası’nın kuruluşu, ilk 10 yılında kazandığı ivme, sanayi kollarındaki yatırımları, diğer sektörlerde etkin olan iştirakleri, ilk yurt dışı şubeleri gibi başlıklardan oluşuyor. Atatürk’ün 22 Ekim 1929 tarihinde binayı ziyaretinde, fotoğrafının çekildiği ilk İdare Meclisi olan Mavi Salon, bankanın ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın makam odası gibi tarihî dokusu korunmuş alanlar birinci katta yer alıyor.

İş Bankası'nın asırlık yolculuğu

“İstikbalinizin Emniyeti Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi 24 Ağustos 2024’te açılmış. Atatürk'ün işaret ettiği gibi, Cumhuriyet tarihinde 'ekonomi bakımından başlı başına yer alan İş Bankası'nın, ülkenin küllerinden doğuş ve topyekûn kalkınma mücadelesine bir asır boyunca sağladığı katkıların bir özeti, “Türkiye'nin Bankası” olmanın samimi hikâyesi…

Sergi, İş Bankası'nın geçmişten günümüze dek sürdürdüğü güçlü sosyal sorumluluk projeleriyle başlıyor. “En Büyük Yatırımımız Geleceğe" sloganıyla hayata geçirilen eğitim kurumları iş birlikleri, “Daha Eşitlikçi Bir Dünya" yaratmak adına sürdürülen faaliyetler ve kadın istihdamına verilen önem ile ülkemizde girişimcilik alanının geliştirilmesi için hayata geçirilen ve “Büyük Hayalleri Olan Girişimciler Buraya" başlığı altında toplanan projeler, zengin yazılı ve görsel içeriklerle anlatılıyor.

Serginin “Dünya Bizim Gelecek Bizim" başlıklı bölümünde; İş Bankası'nın sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde ülkemizdeki ormanların ve denizlerin korunması, tarımsal üretimin yüksek teknolojik sistemlerle desteklenmesi ve Banka'nın geleceğe yönelik taahhütleri görülüyor.

Serginin ana bölümlerinden bir diğerinde ise bankanın 1956 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri, 2000 yılından bu yana İş Sanat markası altında hayata geçirdiği sahne sanatları ve plastik sanatlar alanındaki etkinlikleri, kültürel miras ve arkeoloji projeleri ile müzecilik alanlarında ülkemizin kültür sanat hayatına verdiği büyük destek anlatılıyor. 1930'lu yıllarda millî güreşçilerin desteklenmesi ile başlatılan spor desteklerini günümüzde Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi sponsorlukları ile sürdüren İş Bankası'nın spora verdiği desteğin tarihi ve ikinci yüzyıla taşıma vizyonu da serginin ana bölümlerinden birini oluşturuyor.

Sergi ayrıca ziyaretçileri, bir asırlık tarihi boyunca kendini zamanın akışına göre güncelleyen markanın reklam yolculuğuna davet ediyor. 1924 yılında başlayan ve sonraki yıllarda çeşitlenip gelişerek taşıdığı mesajlarla yaratıcılığı buluşturan reklamlar, bankanın ve reklamcılığın erken dönemini nadir bulunur bir zenginlikle belgeliyor.

Burada gördüğüm her belge, her fotoğraf, Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlık mücadelesinin ne denli zor şartlar altında kazanıldığını bana tekrar tekrar hatırlatıyor. İş Bankası'nın nasıl bir misyon üstlendiğini, ülke ekonomisinin zorluklarla nasıl inşa edildiğini anladıkça içimde derin bir hayranlık ve minnettarlık oluşuyor.

Atatürk Kütüphanesi: Bilginin sessiz tanığı

26 Ağustos 2024'te kapılarını kitapseverlere ve araştırmacılara açan Atatürk Kütüphanesi, ilk altı ayda 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamış. Salona girer girmez etkileniyorum. Raflarda sıralanan kitaplara dokunup dijital veri tabanındaki belgelerin sayısına öğrenirken, burasının yalnızca bir bilgi hazinesi değil; bir milletin hafızasının sessiz tanığı olduğunu hissediyorum.

Altı bine yakın basılı eser, 45 bin belgelik arşiv içeren veri tabanı, Atatürk'ün yol gösterdiği aydınlık geleceğin mirası olarak burada saklanıyor. Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemine dair kitapların yanı sıra iktisat alanındaki kaynaklarla birlikte geniş bir koleksiyon sunuluyor. Kütüphanede, 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dâhil olduğu çok sayıda kaynak kullanıcıları bekliyor.

Öğrenciler ve araştırmacılar, veri tabanı üzerinden TÜBİTAK açık arşivi, Resmî Gazete arşivi ve kanunlar, TBMM açık arşivi ve Meclis tutanakları, devlet arşivi, Türk Tarih Kurumu (TTK) arşivi, Türk Dil Kurumu (TDK) arşivi, Atatürk ile ilgili ansiklopedilerin bulunduğu arşiv gibi birçok kaynağa ulaşabiliyor. Üyelikle ödünç kitap alınabilen Atatürk Kütüphanesi’nin ihtisas alanına arzu edenler kitap bağışında bulunabiliyor. Kütüphane, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Çok ilgi görüyor

Suat Sözen, buranın kütüphane ile kitapseverlerin, okumaya, araştırmaya meraklı olanlar açısından da yeni bir adres niteliğinde olduğunu söylüyor. Bankanın 100. yılında hizmete açılan Atatürk Kütüphanesi ile bilgiye kolay ve eşit erişim imkânı sağladıklarını ifade eden Sözen, “Kütüphaneye gelenler, buradaki geniş dijital ve basılı kaynak yelpazesinden yararlanabiliyor. Toplumsal ve kültürel gelişim için kitapların, kütüphanelerin, okumanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olabildiğince çok öğrencinin, akademisyenin, araştırmacının, okurun kütüphanedeki basılı kitaplardan, e-kitaplardan, geniş kitap veri tabanından faydalanmasını istiyoruz. Atatürk Kütüphanesi’nin gördüğü ilgiden memnunuz” diyor.

Zuhal Üreten ise İş Sanat olarak kültür ve sanat alanındaki misyonlarını Atatürk Kütüphanesi ile bir adım daha ileriye taşıdıklarını vurguluyor. Üreten, “Bu kütüphane sadece kitaplardan ibaret değil; aynı zamanda akademik araştırmalara, sanat ve kültür çalışmalarına da kapı açan bir mekân. Buradaki geniş arşiv, bilim insanlarının ve araştırmacıların en doğru kaynağa ulaşabilmesini sağlıyor. Toplumun her kesiminden bireylerin, özellikle gençlerin buradan faydalanmasını, burada ilham bulmasını çok önemsiyoruz” şeklinde konuşuyor.

Zamana meydan okuyan bir miras

Ziyaret ettiğimiz bina, yalnızca geçmişin hatırlatıcıları değil; geleceğe bırakılan birer miras. Bankanın toplumsal sorumluluk projeleri, eğitime verdiği destek, kültüre ve sanata katkıları burada somutlaşıyor. İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Atatürk Kütüphanesi gibi kurumlar, sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Gençlerin bu mekânlardan ilham alarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Çünkü bilgi, en güçlü silahtır ve tarih, bize yol gösteren en değerli pusuladır. Atatürk Kütüphanesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi, tarih meraklıları, araştırmacılar, öğrenciler ve hayalperestler için bir ışık kaynağı olmaya devam edecek.

Ve bu ışık, Ankara’nın kalbinde, Ulus’un anlam dolu sokaklarında ve tüm Türkiye’de her gün birilerinin yolunu aydınlatmaya, ilham kaynağı olmaya devam edecek... Ben de daima bu ışığın bir parçası olduğumu hissedeceğim.