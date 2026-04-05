Başkentte 40 yıllık bir ses: Uluslararası Ankara Müzik Festivali

Bazı şehirler vardır; kendini hemen ele vermez. Ankara da öyle… Ama bir akşam, doğru salonda, doğru sesle karşılaştığınızda şehrin bütün kapıları birden açılır. O ağırbaşlı, mesafeli gibi görünen başkent, bir anda size başka bir yüzünü gösterir. Sözünü sakınan birinin bir anda içini dökmesi gibi…

Bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan Uluslararası Ankara Müzik Festivali, işte tam da bu kapıyı aralıyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festival, yalnızca konserler dizisi değil; başkentin kültürel belleğini taşıyan en önemli yapılardan biri. Bir anlamda Ankara’nın “konuşma biçimi” bu festival. Ve o dil, 40 yıldır hiç kesintiye uğramadan sürüyor.

Bir geleneğin direnci

Kültürümüzde “40” sayısı tesadüf değildir. Olgunluğu, sürekliliği ve tamamlanmayı anlatır.

Bir şeyin “yerleşmesi” için geçen zamanı… Bu festival de tam olarak bunu temsil ediyor. Kolay kurulmuş, kendiliğinden büyümüş bir yapı değil bu. Aksine; yıllar içinde ekonomik zorlukları, değişen kültür politikalarını, seyirci alışkanlıklarını aşarak bugünlere gelmiş bir direnç hikâyesi.

Bugün hâlâ aynı kararlılıkla sürdürülen bu yolculuk, Ankara’nın dünyayla kurduğu en güçlü sanat köprülerinden biri. Ve belki de en önemlisi, bu köprü tek yönlü değil; hem dışarıdan içeriye hem içeriden dışarıya sürekli bir akış var.

Dünyanın müziği Ankara’da

Bu yıl 17 ülkeden 800’ü aşkın sanatçı Ankara’ya geliyor. Senfoni orkestraları, operalar, baleler, caz toplulukları ve oda müziği konserleri… Ama asıl mesele sayı değil. Asıl mesele şu:

Ankara, bir ay boyunca dünyayı dinliyor… ve kendini dünyaya dinletiyor. Tiflis’ten Jakarta’ya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan bu geniş yelpaze, müziğin aslında nasıl evrensel bir dil olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir kemanın sesiyle bir başka coğrafyaya, bir koro ile başka bir kültüre dokunuyorsunuz. Ve fark ediyorsunuz ki, müzik bazen en güçlü tercümandır.

Gençler, gelecek ve devamlılık

Festivalin en kıymetli yönlerinden birisi, sadece bugünü değil yarını da düşünmesi:

Masterclass’lar, atölyeler, uluslararası temaslar…

Ama burada asıl mesele teknik eğitim değil; temas. Genç bir müzisyenin, sahnede izlediği bir sanatçıyla kuliste karşılaşması… Bir konser sonrası yapılan kısa bir sohbet… Bir bakış, bir cümle, bir öneri… Bazen bir kariyerin yönünü değiştiren şey tam da bu anlar oluyor. Konservatuvar öğrencilerinin sanatçılarla aynı ortamı paylaşması, bu festivalin görünmeyen ama en güçlü çıktısı. Belki yıllar sonra sahneye çıkacak bir sanatçının hikâyesi, tam da bu festivalde başlıyor.

Gerçek sahne

Bir festival, ancak izleyicisiyle tamamlanır. Ankara’nın bu konudaki en büyük avantajı, yıllardır bu etkinliği sahiplenen bir sanat izleyicisine sahip olması. Sessizce dinleyen, doğru yerde alkışlayan, müziğe saygı duyan bir seyirci… Salonlar doldukça, müzik anlam kazanıyor. Çünkü müzik yalnızca çalınmaz; paylaşılır. Ve Ankara’da bu paylaşımın kendine özgü bir görgüsü var. Abartısız, gösterişsiz ama derin…

Mekânlar

Festival sadece sanatçılarla değil, mekânlarla da konuşur. CSO Ada’nın modern akustiği,

Opera sahnesinin tarihsel derinliği, Resim ve Heykel Müzesi’nin o kendine has atmosferi… Her mekân, müziğe başka bir anlam katıyor. Aynı eser, farklı bir salonda bambaşka bir duyguya dönüşebiliyor. Ve Ankara, bu çeşitliliğiyle festival boyunca tek bir büyük sahneye dönüşüyor.

Gelenekle kapanan bir döngü

Açılışın Ankara Festival Orkestrası ile yapılması, kapanışın ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile gerçekleşmesi…

Bu bir tesadüf değil. Bu, bir kültür sürekliliği. Bir anlamda festival kendi hikâyesini başlatıyor ve yine kendi içinden tamamlıyor. Bir çember gibi…

Her yıl yeniden başlayan ama aslında hiç kesilmeyen bir akış.

Son söz yerine

30 Nisan’a kadar sürecek olan bu festival sadece müzik değil. Bir şehir hafızası. Bir direnç hikâyesi. Bir süreklilik meselesi. Ve biraz da şunu hatırlatıyor:

Bir şehir kendini en çok neyle ifade eder? Binalarla mı, meydanlarla mı, kalabalıklarla mı? Yoksa bir kemanın tek bir notasına sığan o ince duyguyla mı? Ankara, 40 yıldır cevabını veriyor:

Bazı şehirler konuşmaz; çalar.