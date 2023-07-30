Bathonea antik kenti kazıları Mercedes-Benz Türk sponsorluğunda devam ediyor

Mercedes-Benz Türk, T.C. Cumhurbaşkanlığı kararıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Bathonea antik kenti kazı çalışmalarının bu yılki sponsorluğunu da üstlendi. İstanbul’un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rol üstlenen Bathonea antik kentinde, Mercedes-Benz Türk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunu temsilen Muavin Konsolos Tomasz Krakowiak ve Kültürden Sorumlu Muavin Konsolos Dorota Andrzejak ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Ay ve çeşitli üniversitelerin rektör, rektör yardımcıları ve dekanları ile akademisyenler katıldı. İmza töreninde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin, Bathonea Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuşma yaptı.

Araştırmalar 2007’de başladı

Küçükçekmece Gölü havzası içindeki Bathonea antik kenti kazıları 2007 yılında yüzey araştırmasıyla başladı. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve İstanbul Valiliği’nin maddi desteğiyle 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında bilimsel kazılara çevrildi.

Kazılar sırasında Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen “Büyük” ve “Küçük” olarak adlandırılan iki adet antik liman ve göl içinde kalmış bir antik deniz fenerinin izleri tespit edildi. Bu keşifle birlikte Patara’dan sonra ülkemizde ikinci antik deniz feneri tespit edilmiş oldu.

2009 yılındaki araştırma sonuçları üzerine; Amerikan Arkeoloji Enstitüsü (Archaeology) Dergisi, İngiliz Independent Gazetesi ve Heritage Key adlı yayın organları 2009 yılında kazı alanını “Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi”ne aldı.