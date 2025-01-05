Dario Moreno'nun hayatını anlatan "Bayanlar Baylar Dario Moreno" adlı oyun, 10 Ocak Cuma akşamı saat 20.30'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Kosta Kortidis tarafından yazılan ve yönetilen oyunda, Moreno'nun İzmir'den başlayıp dünya starlığına uzanan yolculuğu anlatılıyor. Kortidis aynı zamanda oyunda başrolü de üstleniyor. Oyunun kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen gibi isimler yer alıyor. Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostüm tasarımını Ayşegül Kaplan Bağcık, ses ve efekt tasarımını Gülay Oktar, müzik direktörlüğünü Altuğ Akınsel üstleniyor. Oyunun koreografisi ise Arda Alpkıray'a ait.

"Bayanlar Baylar Dario Moreno", Teatro Rudius'un altıncı prodüksiyonu. Oyunun biletleri Biletinial'dan ve salonun gişesinden temin edilebilir.