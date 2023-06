Be Premium Bodrum, Michelin yıldızlı şefleri ağırlamayı sürdürüyor

Be Premium Bodrum, Temmuz-Ağustos aylarında tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri konuklarıyla buluşturuyor. İlk kez 2022 yılında Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Be Premium Bodrum, bu etkinlik ile Ace of Mice 2023’te ‘‘En iyi Halkla İlişkiler Etkinliği’’ ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl da kaldığı yerden devam eden etkinlikte beş şef, Be Premium içinde bulunan Notias Restaurant’da Temmuz başından itibaren menülerini sunacaklar.

01-07 Temmuz tarihleri arasında katılacak olan İtalyan Şef Paolo Griffa, 2010 yılında “The Guardian” tarafından “On Yılın Şefi” unvanını aldı ve 2019 yılında yeteneğini Michelin yıldızlıya taçlandırdı.

İtalya’dan 08-15 Temmuz tarihleri arasında Bodrum’da olacak bir başka isim ise Floriano Pellegrino olacak. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa olan tutkusunu geliştirmek amacıyla dünyanın birçok yerinde ünlü ve deneyimli şeflerden eğitimler alan Pellegrino, İtalya’da Michelin yıldızlı Bros Restoranın hem şefi hem sahibi.

Mutfak sanatlarına aşçılık ve pastacılık eğitimleriyle başlayan Portekizli Joao Rodrigues kısa süre içerisinde gelecek vadeden isimler arasında yer almaya başladı. Kariyerinde deneyimli birçok şefle çalışma imkânı yakalayan Rodriugues 2017 yılında ülkesinde yerel üreticileri teşvik eden Projecto Materia’yı kurdu ve Unesco’nun desteğini aldı. Michelin yıldızına sahip şef, 15-30 Temmuz tarihleri arasında Be Premium Bodrum’da olacak.

Aşçılık kariyerine İspanya, Alava’daki El Refor’da başlayan Diego Guerrero, uzun yıllar El Club Allard restoranda çalıştıktan sonra Madrid merkezli restoran DSTAge’in kurucusu olarak dikkat çekti. İki Michelin yıldızına sahip şef 1-15 Ağustos tarihlerinde Be Premium’da tariflerini sunacak.

Ailesinden gelen kasaplık ve hayvancılık geleneğini mutfaktaki yeteneği ile birleştiren Pablo Rivero 2020 yılında ‘Latin Amerika’daki En İyi Restoran” ödülüne layık görüldü. Bu başarısını 2022 yılında Michelin yıldızıyla zirveye taşıdı. Arjantin’de Restaurant Don Julio Restoranın sahibi olan deneyimli şef, 15-30 Ağustos tarihlerinde konuklarla buluşacak.