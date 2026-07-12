Beş duyu, bir dünya markası

Büyük şehirler artık yalnızca müzeleriyle, konser salonlarıyla ya da alışveriş caddeleriyle değil; mutfaklarıyla da birbirleriyle yarışıyor. Dünyanın en güçlü restoran markaları için İstanbul uzun zamandır yalnızca büyük bir pazar değil, aynı zamanda gastronomik kimliği olan önemli bir buluşma noktası.

Nobu Istanbul'un beşinci yıl kutlaması için hazırlanan masaya oturduğumda, bunun yalnızca yeni bir omakase menüsünün tanıtımı olmayacağını hissettim. O akşam servis edilen yedi tabak kadar, anlatılan hikâye de dikkat çekiciydi.

Uluslararası bir markanın İstanbul'da kalıcı olabilmesi, yalnızca iyi yemek yapmasına değil, bu şehrin ruhunu anlayabilmesine de bağlı. Nobu Istanbul, beşinci yılını kutlarken artık bunu başarmış restoranlardan biri olduğunu gösteriyor. Bugün New York'tan Londra'ya, Dubai'den Monako'ya, Doha'dan Singapur'a kadar uzanan restoranlarında yalnızca aynı tarifleri değil, aynı mutfak felsefesini yaşatıyor.

İstanbul ise bu hikâyenin en anlamlı duraklarından biri. Çünkü dünyanın çok az şehri, Nobu'nun temsil ettiği kültürel buluşmayı İstanbul kadar doğal anlatabiliyor. Doğu ile Batı'nın yüzyıllardır kesiştiği bu şehirde, Japonya ile Peru'nun mutfak kültürü de aynı sofrada buluşuyor.

Her büyük markanın arkasında önce bir insan vardır

Bugün "Nobu" dediğimizde aklımıza restoran geliyor. Oysa önce bir insan vardı: Nobuyuki Matsuhisa... 1949 yılında Japonya'nın Saitama kentinde doğan küçük Nobu, henüz sekiz yaşındayken babasını kaybediyor. Hayatının ilk büyük kırılması bu oluyor. Belki de mutfağa duyduğu disiplin ve çalışma azmi biraz da o yıllarda şekilleniyor.

Tokyo'da klasik Japon mutfağı eğitimi alıyor. Suşi ustası olarak yetişiyor. Her şey geleneksel bir kariyer gibi görünürken kader onu binlerce kilometre uzağa, Peru'ya götürüyor.

Peru'da başlayan devrim

19. yüzyılın sonlarından itibaren Peru, önemli bir Japon göçü almıştı. İki kültür yıllar içinde aynı şehirlerde, aynı pazarlarda ve aynı sofralarda yaşamaya başlamıştı. Bugün "Nikkei mutfağı" diye tanımlanan gastronomi anlayışının temelleri de bu tarihsel buluşmaya dayanıyor.

Nobuyuki Matsuhisa ise bu mirası çağdaş gastronominin en güçlü markalarından birine dönüştüren isim oldu. Peru'ya vardığında genç şefi bekleyen ilk sürpriz, alışık olduğu malzemelerin çoğunu bulamamak oluyor. Başlangıçta mecburen yaptığı değişiklikler zaman içinde yepyeni bir mutfak diline dönüşüyor.

Peru'nun lime suyu... Aji biberleri... Kişniş... Tropikal meyveler... Japon mutfağının kusursuz tekniğiyle birleşince bugün dünyanın en etkileyici gastronomi yorumlarından biri doğuyor. Aslında Nobu'nun başarısı tam burada. Hiçbir zaman "füzyon yapacağım" demiyor. Yaşadığı ülkenin ürünlerine saygı duyuyor. Onları anlamaya çalışıyor. Ve ortaya yeni bir mutfak dili çıkıyor.

Bir hollywood yıldızı bu hikâyeye inanıyor

1987 yılında Los Angeles'ta açılan Matsuhisa restoranı kısa sürede Hollywood'un en gözde buluşma noktalarından biri oluyor. Müdavimlerinden biri Robert De Niro. Yemeğin sonunda ünlü oyuncu yalnızca teşekkür etmiyor, bir de öneri getiriyor:

"New York'ta birlikte restoran açalım."

Matsuhisa acele etmiyor. Henüz hazır olmadığını düşünüyor. Robert De Niro ise vazgeçmiyor. Yıllarca aynı teklifi yineliyor. Sonunda 1994 yılında Tribeca'da ilk Nobu restoranı açılıyor.

Markanın başlangıcı aslında iki insanın birbirine duyduğu güvene dayanıyor. Bazen büyük başarıların arkasında büyük sermayelerden önce büyük dostluklar oluyor.

Aynı tabak, farklı şehirler

Nobu'nun başarısını yalnızca iyi yemekle açıklamak eksik kalır. Asıl başarısı, dünyanın neresine giderseniz gidin size aynı kimliği hissettirebilmesi. Ama her şehir de o dile kendi aksanını katıyor. İstanbul'da ise Boğaz'ın mavisiyle bir başka oluyor...

Beş duyunun peşinden

Nobu Istanbul'un beşinci yılı için hazırlanan Five Senses Omakase, işte bu uzun hikâyenin İstanbul'daki yeni bölümü.

Omakase, Japon kültüründe kendini şefe emanet etmek demek. Kararı mutfağa bırakmak... Şaşırmayı kabul etmek... Deneyime güvenmek...

Nobu Afrika ve Orta Doğu Bölgesi Kurumsal Şefi Damien Duviau, markanın farklı ülkelerdeki mutfak standartlarını yöneten isimlerden biri. İstanbul için hazırladığı bu özel menüde Nobu'nun klasiklerini değiştirmek yerine onları beş duyu etrafında yeniden kurgulamayı tercih etmiş.

31 Ağustos'a kadar sunulacak yedi aşamalı deneyim King Crab (Kral Yengeç) Harumaki ile başlıyor. İlk lokmada çıtırtıyı duyuyorsunuz. Ardından yengeç etinin yumuşak dokusu geliyor. Sonra Nobu'nun klasikleşen sashimi seçkisi... Yellowtail Jalapeño... Dry Miso soslu levrek... Salmon New Style...

Hemen ardından gelen beş parçalık sushi seçkisi, şeflerin deniz ürünlerine hâkimiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Sonraki tabaklarda Matsuhisa Soslu Domates Salatası, Nobu'nun imza lezzetlerinden Şili Levreği, düşük sıcaklıkta saatlerce kendi suyunda pişirilen Sous Vide Short Ribs ve finalde incir-ceviz kreması, yuzu, zencefil, badem ve lychee sake sorbeden oluşan Ichijiku Yuzu Tart bu yolculuğu tamamlıyor.

Bir süre sonra yalnızca tat almıyorsunuz. Sunumu izliyorsunuz. Narenciyelerin kokusunu hissediyorsunuz. Bıçağın balığa değdiği sesi bile fark etmeye başlıyorsunuz. Belki de menünün "beş duyu" fikri tam da burada anlam kazanıyor.

Bir imzanın anlattığı

Her konuğun önünde Nobuyuki Matsuhisa'nın imzasını taşıyan zarif bir teşekkür kartı bulunuyor.

"Nobu Istanbul'un beşinci yılını birlikte kutladığımız, bu yolculuğun bir parçası olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler olmadan bunu başaramazdık. Birlikte daha nice yıllara..."

İlk bakışta sıradan bir kutlama notu gibi görünebilir. Oysa bana göre ön tarafında bir İstanbul silueti taşıyan bu kart, Nobu'nun başarısını anlatan en güçlü ayrıntılardan biriydi. Dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan bir markanın kurucusu, başarısını yalnızca mutfağına ya da yatırımcılarına değil, aynı sofrayı paylaştığı misafirlerine de bağlıyor. Gastronomi zaten biraz da böyle değil mi? En iyi yemek bile paylaşılmadığında eksik kalıyor. İşte bu yüzden, o küçük kartta yazan "Birlikte daha nice yıllara..." cümlesi bana yalnızca bir kutlama mesajı gibi değil, Nobu'nun bütün felsefesini özetleyen kısa bir manifesto gibi geldi.

Five Senses Omakase yalnızca bir yıldönümü menüsü değil. Yaklaşık yarım asırlık bir şeflik yolculuğunun, otuz yılı aşan küresel bir marka hikâyesinin ve farklı kültürlerin birbirini zenginleştirebileceğinin lezzetli bir özeti.

Masadan ayrılırken aklımda kalan da tam buydu. Büyük şeflerle iyi aşçılar arasındaki fark belki de burada ortaya çıkıyor. İyi aşçılar unutulmaz tabaklar hazırlar. Büyük şefler ise o tabakların içine hikâyeler yerleştirir.

Nobu'nun beşinci yılı için hazırlanan Five Senses Omakase'den geriye damakta kalan yalnızca lezzet değil; Tokyo'dan Lima'ya, New York'tan İstanbul'a uzanan uzun bir gastronomi yolculuğunun hafızası oluyor.