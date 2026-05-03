BİFO ile geçmişten bugüne uzanan bir gece

Daha ilk notasında size nasıl bir akşam yaşayacağınızı fısıldayacak bir konser: František Macek yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Alman romantizminin o karanlık ve büyülü dünyasına açılan bir kapıyla dinleyiciyi karşılıyor: Carl Maria von Weber’in Freischütz Uvertürü…

Doğanın, aşkın ve bilinmeyenin iç içe geçtiği bir atmosfer. Sanki sahnede yalnız müzik değil, bir hikâye de kuruluyor. Daha ilk bölümde dinleyici, konser salonundan çok bir masalın içine giriyor.

Edebiyatın müziğe dönüştüğü an

Ardından sahne, edebiyatın en büyük aşk hikâyelerinden birine açılıyor. Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Romeo ve Jülyet Uvertürü… Shakespeare’in kelimelerle kurduğu o trajik dünya, bu kez melodilerle yeniden anlatılıyor. Tutku, çatışma, kaçınılmaz son… Hepsi müziğin içinde, ama sözsüz. Bazı hikâyeler okunmaz, duyulur.

Genç bir piyanist

Gecenin bir başka önemli durağı ise genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Salih Can Gevrek. Zarif tekniği ve şiirsel yorumuyla tanınan Gevrek, bu konserde yalnızca bir solist olarak değil, anlatının taşıyıcılarından biri olarak sahnede. Eğitimini Ankara’dan Londra’ya uzanan bir çizgide tamamlayan, Wigmore Hall ve Barbican Centre gibi sahnelerde iz bırakmış bir müzisyen olarak, bu akşamki performansında farklı bir katman açıyor. Çünkü bu kez repertuvar, alışıldık klasiklerden biraz daha öteye uzanıyor.

Modern bir sayfa

Programın finalinde, günümüz bestecilerinden Alexey Shor’un From My Bookshelf adlı eseri yer alıyor. Üstelik, Mikhail Pletnev imzalı konser versiyonuyla… Eserin adı bile başlı başına bir ipucu: Bir kitaplıktan seçilmiş hikâyeler gibi. Müzik burada yalnız duyulan değil, okunan, hatırlanan ve yeniden kurulan bir şeye dönüşüyor. Klasikten moderne uzanan bu çizgide, konser bir repertuvar toplamı olmaktan çıkıyor; bir anlatı bütünlüğü kazanıyor.

Salih Can Gevrek

Konser öncesi

Akşamın bir başka katmanı ise konser öncesi gerçekleşecek söyleşi. Aydın Büke ve Sibil Arsenyan dinleyiciyi bu yolculuğa hazırlayan bir çerçeve sunuyor. Saat 19.00–19.30 arasında gerçekleşecek bu buluşma, müziği yalnız dinlemek değil, anlamak isteyenler için önemli bir eşik.

Müzikseverler, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın konserlerini eş zamanlı olarak Borusan Klasik radyodan dinleyebiliyor.

Müzikle kurulan o eski bağ

Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleşecek bu konser bana hep şu duyguyu hatırlatıyor: Müzik, insanın en eski anlatma biçimlerinden biri. Sözden önce vardı, belki sözden sonra da kalacak. BİFO’nun bu programı ise o kadim anlatıyı, geçmişten bugüne uzanan bir çizgide yeniden kuruyor. Dinleyen için sadece bir akşam değil; hatırlanan, hissedilen ve biraz da yeniden yazılan bir hikâye.