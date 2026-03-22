Bir fotoğrafın içine sığan hayat

Ara Güler denildiğinde akla yalnızca fotoğraf değil, bir tanıklık biçimi gelir. İstanbul’un sisli sabahlarından Anadolu’nun tozlu yollarına uzanan o eşsiz bakış, şimdi Fransa’nın Thonon-les-Bains kentinde yeniden hayat buluyor. “Mastering the Image” başlıklı sergi, yalnızca bir retrospektif değil; aynı zamanda bir ustalık dersi. 55 siyah-beyaz kareden oluşan seçki, fotoğrafın nasıl bir dil, nasıl bir hafıza ve nasıl bir vicdan olabileceğini hatırlatıyor.

İnsan merkezli evrensel bakış

Ara Güler’in fotoğraflarında en çok dikkat çeken şey, teknikten önce gelen o insani dokunuştur. Onun kadrajında mimari, sokak, tarih ya da coğrafya ancak insanla birlikte anlam kazanır. İşte bu nedenle sergi, yalnızca Türkiye’den görüntüler sunmuyor; aynı zamanda evrensel bir insanlık hâlini gözler önüne seriyor. Bir balıkçının yüzündeki çizgiler, bir çocuğun bakışı ya da bir kahvehanenin sessizliği… Hepsi tanıdık, hepsi bize ait.

Fotoğrafın ardındaki

Ara Güler’i yalnızca bir foto muhabiri olarak görmek eksik olur. Onun kalemi de en az makinesi kadar güçlüydü. Sergide yer alan “Babil’den Sonra Yaşayacağız” adlı kısa öykü, bu çok katmanlı üretimin en önemli ipuçlarından biri. Yıkımın ardından yeniden var olma fikri, fotoğraflarla birlikte okunduğunda bambaşka bir derinlik kazanıyor. Görüntü ve metin, âdeta birbirinin içinden geçerek çoğalıyor.

Sirkeci, 1959

Görülmemiş kareler

Serginin en kıymetli yanlarından biri ise daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafların ilk kez izleyiciyle buluşması. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin titiz çalışmaları sayesinde ortaya çıkan bu kareler, sadece bir sanatçının değil, bir dönemin de yeniden okunmasına imkân tanıyor. Her fotoğraf, bir belge olmanın ötesinde, yaşayan bir hafıza parçasına dönüşüyor.

Fransa’da İstanbul hafızası

Thonon-les-Bains’daki sergi, aslında İstanbul’un ve Türkiye’nin belleğini Fransa’ya taşıyor. Bu, kültürel bir ihracatın en zarif hâli. Bir şehrin ruhu, bavullara sığmadan, karelerin içinden geçerek başka bir coğrafyada yeniden nefes alıyor.

Kumkapı, 1952-1957 arası

Ziyaret bilgileri

Sergi, 30 Mayıs tarihine kadar Maison des Arts du Léman, Galerie de l’Etrave’da izlenebilir. Salı’dan cumartesiye 13.30–18.30 saatleri arasında açık olan sergi, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Bazen bir yolculuk için çok uzağa gitmek gerekir; bazen de bir fotoğrafın içine bakmak yeterlidir.