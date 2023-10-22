Bir hayaldi gerçek oldu: Tee’O Restoran

Tee’O Restoran’ın hikâyesi, eski milli basketbolcu dev adam Tamer Oyguç'un basketbol oynadığı yıllarda kurduğu hayallerle başlamış. Oyguç, yıllar sonra pandemi öncesi bir arkadaşının restoranında deneyim sahibi olarak pandemi sürecini kafasındaki sistemi planlayarak geçirmiş. Ataşehir’de bir mekânı beğenerek ilk başta sokak lezzetleri pub olarak Tee’O ismiyle açmış. Yani Tamer Oyguç'un baş harfleri ve sınırında bulunan golf sahasının birinci vuruş noktası olan "(first tee) 1. Tee".

Açıldığı süreç içerisinde gelen talepler ve ilgi üzerine mekânın genişlemesi ve menünün tadil edilmesi adına uzunca bir yenilenme aşaması yaşanmış. Sonrasında da Eylül ayının başlarında da restoran yeniden hizmet vermeye başlamış.

Tee’O’yu ziyaret ettiğimde tadım menüsünü denedim. Soğuk başlangıçlarda levrek ceviche, enginar kalbi, domates confi manda burrata; sıcak başlangıçlarda karises dynamite, incir chutney pizza, ricotta ve ıspanaklı agnolotti; ana yemekte dana kaburga rulo ve tatlıda dulce de leche flan ile

pavlova sunuldu.

Yemekleri 23 yaşındaki genç şef Kutay Kaygusuz hazırlamıştı. Bence, geleceğin önemli şefleri arasında yer alacak bir isimdi, hemen radarıma aldım. Tabii ki kısaca öyküsünü de öğrendim: 14 yaşlarında babasının çalıştığı restoranda yardıma gittiği dönemler de işi gerçekten mutfağında öğrenmesine, iş prensipleri ve düzeni konusunda gözlem yapmasına sebep olmuş. Merakı onu, mutfağın her alanında neler olduğunu öğrenmesi için teşvik etmiş. Ne istediğini erken yaşlarında keşfeden Kutay Şef, mutfakta birçok reçete denemeye başlamış. Bu alandaki becerisi ailesini ve çevresini şaşırtmakla kalmayıp desteklemeleri için de ilk adım olmuş. MSA Profesyonel Aşçılık Bölümü’ne başlayıp 2019 yılında mezun olmuş. Tanıdığım için sevindiğim Kutay Şef’i bundan sonra yakından takip edeceğim.