Bir piyanonun izinde üç ülke

Gülsin Onay’ın piyanosundan yükselen ses, yalnızca bir eseri yorumlamakla kalmaz; bulunduğu mekânı, o anı ve dinleyeni içine alan bir hafıza kurar. Bu ayki turnesi de yıl içindeki diğerleri gibi bu hafızanın izini süren bir yolculuk. Ankara’dan Bakü’ye, İzmir’den İstanbul’a, oradan Sofya’ya uzanan bu hat, klasik müziğin evrensel dilinin hâlâ ne kadar güçlü ve birleştirici olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu turneyi yalnızca bir konserler dizisi olarak görmek eksik olur. Çünkü Gülsin Onay’ın yolculuğu, şehirler arasında dolaşan bir programdan çok daha fazlasını taşıyor. Her durak, ayrı bir hikâye. Her konser, başka bir karşılaşma. Ve belki de en önemlisi, bu turne üç ülke arasında sessiz ama güçlü bir kültür köprüsü kuruyor. Türkiye, Azerbaycan ve Bulgaristan hattında dolaşan bu müzik, sınırları değil ortak duyguları büyütüyor.

Ankara

Turnenin ilk durağı Ankara. Ama bu başlangıç bir konserle değil, eğitimle yapılıyor. Bilkent Üniversitesi’nde genç piyanistlerle bir araya gelen Onay, yalnızca teknik bilgi aktarmıyor; müziğin nasıl yaşanması gerektiğini anlatıyor. Ustalık sınıfları dediğimiz o özel buluşmalar, aslında sahnenin görünmeyen tarafını oluşturuyor.

Ve ardından sahne…

11 Nisan akşamı Bilkent Senfoni Orkestrası ile gerçekleşecek konser, bu eğitim sürecinin adeta bir yankısı gibi. Öğrenciler için izlemek, dinlemek ve hissetmek arasında kurulan o ince çizgi, tam da burada anlam kazanıyor.

Bakü: İki piyanonun konuştuğu gece

14 Nisan’da Bakü’de sahne bu kez iki piyanoya emanet.

Gülsin Onay ve Yegana Akhundova’nın birlikte yorumlayacağı Mozart’ın “İki Piyano Konçertosu”, yalnızca teknik bir ustalık gösterisi değil; iki farklı müzikal hafızanın buluşması.

Piyanolar bazen konuşur.

Bazen tartışır.

Bazen de birbirini tamamlar.

İşte o akşam Bakü’de, Mozart’ın notaları üzerinden böyle bir diyalog kurulacak.

İzmir

Turnenin en canlı, en kalabalık durağı ise İzmir. ADS Uluslararası “Gülsin Onay” Piyano Festivali ve Yarışması, sadece konserlerin değil, genç yeteneklerin sahneye ilk adımlarını attığı bir platform. Dört gün boyunca sürecek bu buluşma, müziğin sadece dinlenen değil, üretilen ve paylaşılan bir alan olduğunu hatırlatıyor.

17 Nisan akşamı Konak Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Piyanonun Büyüsü” konseri ise festivalin zirve anlarından biri olacak. Üç piyanistin aynı sahnede kuracağı müzikal dünya, dinleyiciyi yalnızca notaların değil, birlikte üretmenin büyüsüne davet edecek.

İstanbul

20 Nisan’da rota İstanbul.

Kadıköy Belediye Süreyya Operası’nın o kendine özgü atmosferinde, İstanbul Gençlik Orkestrası ile birlikte seslendirilecek Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu… Bu eser, her yorumda başka bir yüzünü gösterir. İstanbul’da ise bu yüz, genç bir orkestranın enerjisiyle birleşecek.

Tecrübe ile gençlik arasındaki o görünmez bağ, müziğin en sahici hâlini ortaya çıkaracak.

Sofya

Ve son durak: Sofya.

21 ve 22 Nisan’da verilecek iki resital, bu yoğun yolculuğun daha içe dönük, daha kişisel bir kapanışı gibi. Orkestra yok, kalabalık yok… Sadece piyanonun sesi ve o sesi dinleyen bir şehir.

Bazı yolculuklar alkışlarla başlar, ama sessizlikle tamamlanır.

Sahne ve sorumluluk

Gülsin Onay’ı özel kılan sadece sahnedeki ustalığı değil. Onun müzikal yolculuğunun bir ayağı da her zaman gençlere uzanıyor. Masterclass’lar, atölyeler, birebir çalışmalar… Bunlar bir sanatçının takviminde küçük notlar gibi görünebilir. Ama aslında geleceğin müzisyenleri için büyük kırılma anlarıdır. Onay, yıllardır bu sorumluluğu taşıyor. Sadece çalmıyor; anlatıyor, aktarıyor, büyütüyor.