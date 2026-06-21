Bir şehrin gastronomik hikâyesi sofraya geldiğinde…

Bir önceki yazımda da vurguladığım gibi bazı yemekler vardır; yalnızca damakta iz bırakır. Bazıları ise hafızada. Nadir Gastronomi Platformu’nda düzenlenen Kastamonu Sofraları gecesinde servis edilen menü ikinci gruba giriyordu. Çünkü masaya gelen her tabak yalnızca bir tarif değil, bir coğrafyanın hikâyesiydi. “Kastamonu Sofraları” iradesi, tabağa geldiğinde Şef Aydın Demir’in yorumuyla tam bir lezzet manifestosuna dönüşüyordu.

Asla karakterlerini değiştirmiyor

Aydın Şef’in mutfağımıza yaklaşımı dikkat çekici. Yerel ürünleri modernleştirirken onların karakterini değiştirmiyor; malzemenin özüne sadık kalmayı tercih ediyor. Malzemeyi deforme etmeden, onun tabiatına hürmet ederek çağdaş bir sunum hazırlıyor.

Bu yemekte de Kastamonu mutfağını bir füzyon gösterisine dönüştürmek yerine, onun kendi hikâyesini daha çağdaş bir dille anlatmayı tercih etti. Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından coğrafi işaretli siyez ununa, yabani otlardan Üryani eriğine kadar her malzeme kendi kimliğini koruyarak tabağa taşınmıştı. Bir anlamda Kastamonu’nun geçmişi modern gastronomi diliyle yeniden konuşuyordu.

Kül çöreğinden başlayan yolculuk

Menü, İzbeli Çiftliği’nden gelen ve külde pişirilen coğrafi işaretli Kül Çöreği ile başladı. Kastamonu’da artan hamurun küle gömülerek pişirilmesinden doğan bu lezzet, geçmişin sade bilgeliğini taşıyordu. Hamurun içine katılan ve bölgede “acı su” olarak adlandırılan maden suyu ise çöreğe karakteristik tadını veriyordu.

Bugün birçok mutfakta yeniden keşfedilmeye çalışılan doğal fermantasyon ve geleneksel üretim yöntemleri, aslında Anadolu’nun birçok köşesinde olduğu gibi Kastamonu’da da uzun yıllardır yaşamaya devam ediyor.

Kül Çöreği bunu ilk lokmada hatırlatıyordu.

Şef Aydın Demir

Mıhbaşı çorbası ve kiren şerbeti

Ardından gelen terbiyeli Mıhbaşı Çorbası, mıhçık mantarının Taşköprü sarımsağı ve dereotuyla buluştuğu güçlü bir başlangıçtı. Yoğurt terbiyesiyle hazırlanan çorba, Kastamonu mutfağında yoğurdun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyordu.

Şef Aydın Demir’in de söylediği gibi, Kastamonu mutfağında çorbaların önemli bir bölümü yoğurtla terbiye ediliyor; sarımsak ise mutfağın temel karakterlerinden birini oluşturuyor.

Çorbanın ardından gelen sodalı kiren şerbeti ise menünün en ferahlatıcı duraklarından biriydi. Kastamonu’da kiren olarak bilinen kızılcığın ekşimsi aroması, bir sonraki tabağa geçmeden önce damağı temizliyor ve yeni lezzetlere hazırlıyordu.

Bir tabakta Karadeniz ormanları

Gecenin en etkileyici tabaklarından biri, siyez ekmeği üzerinde servis edilen hodan kavurmaydı. Karadeniz’in tanıdık bitkilerinden hodanın sapları ve yaprakları farklı sürelerde pişirilmişti. Üzerine haftalarca fermente edilmiş siyah sarımsak ve coğrafi işaretli Kastamonu pastırması eklenmişti.

Tabakta yalnızca bir yemek değil, Karadeniz ormanlarının kokusu da vardı.

Bir yanda coğrafi işaretli siyez unundan yapılan ekmek, diğer yanda Edovital’in uzun fermantasyon süreciyle hazırladığı siyah sarımsak...

Bu tabağın başarısı yalnızca lezzetinde değil, ürünlerin kendi karakterlerini koruyabilmesindeydi.

Siyez ekmeği üzerinde servis edilen hodan kavurma

Sıfır atığın Anadolu’daki karşılığı

Yanında servis edilen beyaz pancar turşusu ve kanlıca mantarı turşusu ise Anadolu’nun kadim saklama yöntemlerini yeniden hatırlatıyordu. Bugün gastronomi dünyasında sıkça kullanılan “sıfır atık” kavramı aslında Anadolu mutfaklarında yüzyıllardır uygulanıyor. Pancarın yalnızca kökü değil sapı da değerlendiriliyor.

Ormandan toplanan mantarlar yalnızca mevsiminde tüketilmiyor; sonraki aylara taşınmak üzere turşuya dönüştürülüyor. Anadolu mutfağının bilgeliği tam da burada ortaya çıkıyor.

Gecenin en çok konuşulan tabağı

Sofradaki en ilginç lezzetlerden biri ise coğrafi işaretli Eyşili Pilav oldu. Aslında adına pilav deniyor ama alıştığımız pilavlardan oldukça farklı. Yüksek su oranı, ekşimsi karakteri ve içindeki yabani nane, dereotu, üzüm yaprağı, ısırgan otu ve farklı otlarla âdeta kaşıkla içilen bir Anadolu bilgeliğini temsil ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yayımlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabında da yer alan bu yemek, Kastamonu mutfağının özgün karakterini en iyi anlatan örneklerden biri.

Masadaki sohbetlerin en yoğunlaştığı tabak da buydu. Pilav mıydı? Çorba mıydı? Yoksa başlı başına bir yemek miydi? Belki de bütün bu soruların cevabıydı.

Yerel ürünlerin gücü

Bu menüde dikkat çeken başka bir unsur daha vardı. Masaya gelen hemen her tabağın arkasında bir üretici bulunuyordu. İksirli Çiftlik, İzbeli Çiftliği, Ali Osmanbey Çiftliği, Edovital siyah sarımsak, Siyez bulgurlu ürünleri ile Siyez Evi ve Kastamonu’dan ürün gönderen üreticiler...

Aslında bu sofranın gerçek kahramanları yalnızca mutfakta değildi. Toprakta da vardı. Bir ürünün hikâyesi tarlada başlıyor, sofrada tamamlanıyordu.

Ana yemekte Kastamonu'nun gücü

Menünün ana kahramanlarından biri ise Aydın Şef'in İzbeli Çiftliği etleriyle hazırladığı, o meşhur Taşköprü sarımsaklı paçayla harmanlanan "Kuyu Kebabı Pıtana Paçası Eşliğinde Üryani Erik Hoşafı" idi.

Bu tabak, Kastamonu mutfağının güçlü karakterini belki de en iyi anlatan örneklerden biriydi. Uzun pişirme tekniğiyle hazırlanan kuyu kebabı, etin doğal lezzetini korurken; coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağıyla hazırlanan pıtana paçası tabağa derinlik kazandırıyordu. Yanındaki İksirli Çiftlik Üryani erik hoşafı ise etin yoğunluğunu dengeleyen zarif bir karşılık oluşturuyordu.

Bir yanda Anadolu'nun kadim pişirme teknikleri, diğer yanda Kastamonu'nun kendine özgü ürünleri... Şef Aydın Demir'in yorumuyla bu tabak yalnızca bir ana yemek değil, bölgenin gastronomik hafızasının tabağa yansımış hali gibiydi.

Belki de menünün en güçlü tarafı buydu. Hiçbir unsur diğerinin önüne geçmeye çalışmıyor; et, sarımsak, paça ve erik aynı hikâyenin farklı cümleleri gibi birbirini tamamlıyordu.

Finali yapan tatlı

Ana yemeğin ardından sofraya gelen tatlı, gecenin yerel ürünlerle kurduğu ilişkinin son halkasıydı. Ali Osmanbey Çiftliği’nden coğrafi işaretli Tosya Sarı Kılçık Pirinci ile hazırlanan sütlaç, alışılmış reçetenin ötesinde bir karakter taşıyordu.

Şef Demir, geleneksel sütlacı küçük dokunuşlarla günümüze taşırken yanında servis edilen karadut ezmesiyle tatlıya farklı bir denge kazandırmıştı. Yerel ürünlerin baskın olduğu bir menünün finalinde yine yerel bir ürünün yer alması tesadüf değildi. Kastamonu'nun hikâyesi başlangıçta olduğu gibi finalde de kendi toprağına dönüyordu.

Bir sofranın anlattıkları

Gece sona erdiğinde geriye yalnızca güzel yemekler kalmadı. Kastamonu’nun mutfak birikiminin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gördük. Bir kaşık Mıhbaşı Çorbası’ndan ormanın kokusu geliyordu. Bir dilim siyez ekmeğinde binlerce yıllık tarım kültürü saklıydı. Bir tabak Eyşili Pilav’da Anadolu’nun otları konuşuyordu. Ve bir kâse sütlaçta Tosya ovasının emeği vardı.

Bazı şehirler kendilerini müzelerde, meydanlarda ya da kitaplarda anlatır. Kastamonu ise o akşam kendini bir sofrada anlattı.

Ancak bu sofra kendiliğinden kurulmadı. Bir şehrin tarihini, kültürünü, gastronomisini ve geleceğe dair iddiasını aynı masada buluşturmak uzun yıllara yayılan bir çabanın sonucuydu. O masanın arkasında ise Kastamonu’nun hikâyesini yeniden görünür kılmaya çalışan bir grup insan ve onların oluşturduğu güçlü bir irade vardı.