Bir sezon boyunca daha müziğin ve edebiyatın peşinde…

Sonbaharın sevdiğim yanlarından biri, yeni sezon programlarına bakmak… Bir konserin tarihini not etmek, yıllardır dinlediğimiz bir yorumcuyla yeniden buluşacağımızı öğrenmek, henüz sahnede izlemediğimiz bir sanatçının adının yanında durup düşünmek… Daha salona gitmeden başlayan bir heyecan bu. Bazen tek bir eser, bazen bir ses, aylar sonrasındaki bir akşamı beklememize yetiyor.

İş Sanat’ın Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin BlackBox Salonu’nda açıklanan 27. sezon programına da böyle bakıyorum. Kasımda başlayıp bahara uzanan takvimde, farklı müzik geleneklerinden gelen sanatçılar var. Programın içinde ilerlerken bir yanda kemanın, piyanonun, orkestranın dünyasına giriyor; diğer yanda bir türküye, belleğimizde yer etmiş bir şarkıya, bir şairin dizelerine dönüyoruz.

İş Sanat Genel Müdürü Defne Turaç, programı hazırlarken her konserin kendi özgünlüğünü koruduğu, aynı zamanda birbirini tamamlayan bir bütün oluşturmayı amaçladıklarını söylüyor. Uluslararası orkestra ve solistlerden genç müzisyenlere, sahneye özel projelerden çocuk oyununa uzanan bu çeşitliliğin içinde, dinleyiciye kendi yolunu çizme imkânı da sunuluyor.

İş Sanat Genel Müdürü Defne Turaç

Mullova’yla açılan perde

Sezonun ilk konseri, 5 Kasım Perşembe akşamı. Keman sanatçısı Viktoria Mullova, Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla İş Kuleleri Salonu’nda sahneye çıkacak. Açılışın programı, üç bestecinin farklı dünyalarını aynı akşamda buluşturuyor.

İlk eser, Hasan Ferit Alnar’ın geleneksel Türk müziğinin makam ve ritimlerini senfonik anlatımla bir araya getiren Prelüd ve İki Dans’ı. Ardından Ludwig van Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosunu Mullova’nın yorumuyla dinleyeceğiz. İkinci yarıda ise Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 5. Senfonisi yer alıyor.

2027, Beethoven’ın ölümünün 200. yılı. Yeni sezon, bu yıldönümüne yaklaşırken bestecinin eserlerine yeniden kulak vermek için de fırsatlar sunuyor. Aynı eseri başka bir yorumcudan dinlemek, tanıdığımızı düşündüğümüz bir müziğin içinde yeni ayrıntılar fark etmemizi sağlayabiliyor. Sezonun ilerleyen aylarında bunun için bir buluşma daha var.

Karacaoğlan’dan Attilâ İlhan’a

Kasım ayının edebiyatla kurduğu bağ da güçlü. 9 Kasım Pazartesi günü yapılacak Attilâ İlhan Şiir Dinletisi, sezonun şiir ve hikâye buluşmalarının ilk etkinliği olacak. Metinlerini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahne uygulamasını Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletiler, sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Bir şiiri kendi kendimize okumakla başka bir sesten dinlemek arasında, her seferinde yeniden keşfettiğimiz bir mesafe var. Sözcüklerin vurgusu değişiyor, bir dize beklemediğimiz yerde durduruyor bizi. Müziğin eşliği de bu karşılaşmaya başka bir duygu katıyor. İş Sanat’ın yıllardır sürdürdüğü bu buluşmalar, edebiyatı ortak bir dinleme deneyimine dönüştürüyor.

19 Kasım Perşembe akşamı ise Musa Eroğlu, Karacaoğlan İzinden konseriyle sahnede olacak. Karacaoğlan’ın aşkı, ayrılığı, doğayı ve gurbeti anlatan dizelerine uzanan programda Eroğlu’na Yediveren Orkestrası ile Ayfer Vardar, Feryal Öney ve Erdem Şimşek eşlik edecek.

Flamenkonun iki ayrı buluşması

9 Aralık Çarşamba akşamı, gitarist Paco Peña ve kendi adını taşıyan flamenko dans topluluğu, Solera ile İş Sanat’a konuk olacak. Londra’daki Sadler’s Wells Tiyatrosu’nda prömiyerini yapan gösterinin yönetmeni Jude Kelly, koreografı Fernando Romero. Peña’yla birlikte müzisyenler, şarkıcılar ve dansçılardan oluşan dokuz kişilik ekip, müzik, dans ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturacak.

Flamenkoyla ikinci randevu, 27 Ocak 2027 Çarşamba akşamı. Estrella Morente, 13 yıl sonra yeniden İş Sanat dinleyicisinin karşısına çıkacak. Pedro Almodóvar’ın Volver filmindeki sesiyle de tanınan sanatçı, bu kez De Estrella a Estrellas projesini getirecek.

Morente’nin flamenko kökleriyle çağdaş caz arasında bağ kurduğu bu çalışmada, kendisine ilham veren kadın sanatçıların izleri var: Nina Simone, Édith Piaf, Chavela Vargas… Bir yorumcunun kendi sesini oluştururken dinlediği, etkilendiği seslere dönmesi, dinleyici için de onun müzik dünyasını daha yakından tanıma fırsatı.

Yeni yıla bir soprano sesi

İş Sanat’ın yeni yıl konseri, 5 Ocak Salı akşamı gerçekleştirilecek. Metropolitan Opera’da da sahne alan Küba kökenli Amerikalı soprano Lisette Oropesa’ya, Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Bel canto repertuvarındaki yorumlarıyla tanınan Oropesa’nın konserinde, Giuseppe Verdi’den Leonard Bernstein’a uzanan bir program var. Avrupa’dan Amerika’ya, farklı dönemlerin müziklerine geçerken insan sesinin anlatım imkânlarını dinleyeceğiz. Yeni yılın ilk günlerine konmuş bu konser, ocak takviminde şimdiden yerini alıyor.

Vengerov’un yanında

17 Şubat Çarşamba akşamı, keman sanatçısı Maxim Vengerov, Marios Papadopoulos yönetimindeki Oxford Filarmoni Orkestrası’yla sahneye çıkacak. Beethoven’ın ölümünün 200. yılı için hazırlanan programda bestecinin Keman Konçertosu ve 7. Senfonisi seslendirilecek.

Konserin açılışında ise ayrıca üzerinde durmak istediğim bir buluşma var. Johann Sebastian Bach’ın İki Keman Konçertosunun ilk bölümünde Vengerov’a Deniz Şensoy eşlik edecek. Şensoy, İş Sanat’ın 2014 yılı Parlayan Yıldızları arasında yer almış, çalışmalarını Londra’daki Kraliyet Müzik Koleji’nde sürdüren genç bir müzisyen.

Bu birliktelik, genç sanatçılara açılan sahnelerin yıllar içinde nasıl karşılık bulabildiğini hatırlatıyor. İş Sanat’ın 2002’den bu yana düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri, bugüne kadar 170’ten fazla genç müzisyene sahne deneyimi kazandırmış. Yeni sezonun ücretsiz konserleri de kasımdan itibaren İş Kuleleri Salonu’nda başlayacak. Bugün ilk kez dinlediğimiz bir gencin yolculuğunu yıllar boyunca takip edebilmek, dinleyiciliğin ayrı bir keyfi.

Nisanda caz ve flamenko

2 Nisan Cuma akşamı Youn Sun Nah, Lost Pieces albümünün turnesi kapsamında İş Sanat’a gelecek. Cazı pop, folk ve deneysel seslerle buluşturan sanatçının 25 yıllık kariyerindeki 13. albümü, bütünüyle kendi yazdığı, bestelediği ve düzenlediği parçalardan oluşuyor. Sahnede ona gitarda Matthis Pascaud, kontrbasta Brad Christopher Jones, davulda Raphaël Chassin eşlik edecek.

14 Nisan Çarşamba ise belleğimizde çoktan yer etmiş şarkılara ayrılmış. Yeni Türkü, Murathan Mungan’la uzun yıllara yayılan birlikteliğinden doğan eserleri Olmasa Mektubun başlığı altında seslendirecek. Çember, Telli Telli, Maskeli Balo, Dönmek, Göç Yolları ve Aşk Yeniden programda yer alan şarkılardan.

Zuhal Olcay ve Kalben’in de konuk olacağı bu konser, farklı dönemlerde Mungan’ın sözleri etrafında buluşan yorumcuları aynı sahneye taşıyacak. Bazı şarkıların ilk dizesiyle birlikte hayatımızın bir dönemine dönüveririz. Bu repertuvarın da birçok dinleyicide böyle kapılar açacağını düşünüyorum.

21 Nisan Çarşamba akşamı, caz piyanisti Michel Camilo ile flamenko gitaristi Tomatito buluşacak. Otuz yılı aşan müzikal ortaklıkları boyunca dört albüm yayımlayan Grammy ödüllü ikili; Karayip cazının ritimlerini, flamenkoyu ve Latin müziğinin farklı renklerini bir araya getirecek. Chick Corea, Astor Piazzolla, Egberto Gismonti ve Ennio Morricone gibi isimlere uzanan ilham kaynakları, piyano ile gitar arasındaki bu uzun soluklu sohbetin içinde yer bulacak.

Baharın Viyana ezgileri

13 Mayıs Perşembe akşamı Schönbrunn Sarayı Orkestrası, Guido Mancusi yönetiminde İş Sanat sahnesinde olacak. Program, Viyana klasizminden 19. yüzyıla uzanıyor; valslerin, polkaların, polka-mazurkaların, çardaşların ve galopların hareketini taşıyor.

Strauss ailesinin yanı sıra Carl Michael Ziehrer, Philipp Fahrbach II, Victor Herbert, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart ve Beethoven’ın eserleri seslendirilecek. Kasımda açılan sezonun bahardaki bu durağı, dinleyiciyi başka bir dönemin danslarına ve salon müziğine götürecek.

Çocuklarla doğanın sesi

Programda küçük izleyicilerin de yeri var. Adını Sait Faik Abasıyanık’ın öyküsünden alan Hişt Hişt!, yeni sezonda çocuklar ve ailelerle buluşmayı sürdürecek. Yekta Kopan’ın yazdığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli oyunun ilk temsilleri 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Çocukların bir salonda birlikte gülmeleri, merak etmeleri, bir sesin nereden geldiğini anlamaya çalışmaları… Sanatla kurulan bağın ilk hatıraları da böyle oluşuyor.

Takvimde yer açarken

Sezon biletleri 5 Ekim’de Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’de satışa çıkacak. Öğrenci biletleri, geçerli öğrenci kimliğiyle ana gişeden alınabilecek. Açıklanan uygulamaya göre 65 yaş üzeri izleyiciler üçüncü kategori biletlerini ana gişeden yüzde 10 indirimle temin edebilecek; Maximum Kart sahiplerine de öğrenci kategorisi dışında yüzde 10 indirim sunulacak. Şiir ve hikâye dinletileriyle Parlayan Yıldızlar konserlerinin ücretsiz olması da takvimi hazırlarken akılda tutulmalı.