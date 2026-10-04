Bir tariften başka bir tarife

Mutfakta bazen bir tarifin peşinden gideriz, bazen de elimizdeki malzemelerin… Dolabı açar, tezgâha birkaç şey çıkarır, neyi neyle buluşturacağımızı düşünürüz. Bildiğimiz bir yemeğe başka bir ot eklemek, alıştığımız sosu değiştirmek, önceki günden kalan bir malzemeyi değerlendirmek gelir aklımıza. Tam o sırada kendimize sorduğumuz soru tanıdıktır: “Olur mu dersin?” Cevabını çoğu zaman ocağın başına geçince öğreniriz.

Filiz’in yeni iletişim yaklaşımı, mutfağın bu gündelik merakından yola çıkıyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinden seçilen durum buğdaylarıyla ürettiği ürünleri 52 yıldır sofralara taşıyan marka, logosunu ve ambalajlarını yenilerken yemek yapmanın denemeye açık yanını öne çıkarıyor.

Geçmişten bugünün mutfağına

Barilla Türkiye Genel Müdürü Murat Koç, yarım asrı aşan yolculukta sofralarla kurulan bağın ve kazanılan güvenin önemini vurguluyor. Logodan ambalaja kadar markanın kendini ifade etme biçimi değişirken toprağa, çiftçiye, kaliteye, Bolu’daki üretime ve Türk mutfağına bağlılığın sürdüğünü belirtiyor. Yeni dönemde Filiz’in, gençlerin kendi mutfaklarında isteyerek seçtikleri, kendilerine yakın buldukları bir marka olmasını hedeflediklerini anlatıyor.

Makarnanın açtığı alan

Makarna, mutfakta denemeye elverişli malzemelerden biri. Yanına koyduğumuz sebze, seçtiğimiz peynir, kullandığımız ot ya da hazırladığımız sosla başka bir karakter kazanabiliyor. Kimi zaman uzun uzun üzerinde çalışılan bir yemeğe, kimi zaman kısa sürede hazırlanan gündelik bir sofraya eşlik ediyor. Bu esneklik, yemek yapan kişinin damak zevkine de geniş bir alan bırakıyor.

Filiz’in “Olur mu Dersin?” yaklaşımı, Türk mutfağındaki tatları makarnayla buluşturma fikrine dayanıyor. Yerel malzemelerden ve geleneksel tariflerden alınan ilhamın yeni yorumlarla değerlendirilmesi amaçlanıyor. Makarna da bu yaklaşımda, sofranın ana yemeği olarak ele alınıyor.

Burada ilgimi çeken, mutfak hafızamızla kurulan ilişki. Bir tarifi yaşatırken onun temelini bilmek, hangi malzemenin ne yaptığını anlamak önemli. Bu bilgi, yeni bir şey denerken de yol gösteriyor. Alıştığımız bir lezzeti başka bir yemek içinde değerlendirmek, bildiklerimize yeniden bakmamızı sağlayabiliyor.

Şefin yorumuyla geleneksel tatlar

Tanıtım davetinin menüsünü şef Deniz Murat Temel, Filiz için hazırlamış. Türk mutfağının farklı bölgelerinden ve geleneksel lezzetlerinden yola çıkan reçeteler, çağdaş dokunuşlarla sunulmuş.

Bir şefin yerel mutfaklarla kurduğu ilişki, ürün seçiminden pişirme biçimine kadar birçok kararda kendini gösteriyor. Geleneksel bir tariften alınan fikir, başka bir malzemeyle buluştuğunda yeni sorular doğuruyor: Hangi tat korunacak, hangi doku değişecek, malzemeler birbirine nasıl eşlik edecek? Mutfakta yaratıcılık, bu soruların peşinden giderken gelişiyor.

Ev mutfağında da benzer bir arayış var. Ölçülerimiz, zamanımız, elimizdeki ürünler farklı olsa da yemeği kendi hayatımıza uyarlıyoruz. Aileden öğrendiğimiz bir tarifte küçük değişiklikler yapıyor, zamanla kendi usulümüzü oluşturuyoruz. Bir süre sonra o yemek, bizim soframızın tanıdık lezzetlerinden biri oluyor.

Merakı canlı tutmak

Barilla Pazarlama Direktörü Duygu Özer, yeni dönemi anlatırken gençleşmeyi merakı korumak ve yeni fikirlere açık olmakla ilişkilendiriyor. Makarnanın, herkesin kendi zevkini ve yaratıcılığını tabağına katabileceği bir alan sunduğunu söylüyor. Elli iki yıldır sofralara eşlik eden markanın, yeni fikirlerin de başlangıç noktası olmasını istediklerini belirtiyor

Filiz Pazarlama Müdürü İdil Cihangir Ölmez de tüketicilerin ellerindeki malzemelerle denemek, tarifleri kendi hayatlarına uyarlamak istediklerini anlatıyor. Yeni marka kimliğini bu hareket alanı üzerine kurduklarını; makarnayı, herkesin kendi hikâyesini katabileceği bir başlangıç olarak gördüklerini söylüyor.

Mutfakta kendi usulümüz de böyle oluşuyor. Bir tariften öğrendiğimizi başka bir yemekte deniyor, malzemeyi tanıdıkça neyi değiştirebileceğimizi daha iyi anlıyoruz. Bazen aileden kalan bir yemeğe kendi dokunuşumuzu katıyoruz, bazen de elimizde ne varsa onunla sofrayı kuruyoruz. Sonra bir dostumuz nasıl yaptığımızı soruyor; bir tariften başka bir tarife uzanan sohbet başlıyor…