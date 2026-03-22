  3. Bocelli ile Boğaz’da yankılanacak bir hatıra
Bir albüm bazen sadece müzik değildir; bir dönemin, bir duygunun, bir hayatın sesi olur. Andrea Bocelli’nin Romanza’sı da tam olarak böyle bir iz bıraktı dünyada. Şimdi o ses, 30 yıl sonra İstanbul semalarında yeniden yankılanmaya hazırlanıyor.

1997 yılında yayımlandığında kimse onun böylesine kalıcı bir etki yaratacağını belki de öngörmemişti. Ama Andrea Bocelli’nin Romanza’sı yalnızca bir albüm olmadı; duygunun evrensel dilini kuran bir köprüye dönüştü. Bugün hâlâ dünyanın dört bir yanında bir aşk hikâyesine, bir vedaya ya da bir başlangıca eşlik eden melodiler, o albümün izlerini taşıyor.

İstanbul turnesi

30 Mayıs akşamı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek Bocelli konseri, yalnızca bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda kültürel bir buluşma niteliği taşıyor. Çünkü İstanbul, yüzyıllardır seslerin, dillerin ve hikâyelerin kesiştiği bir şehir. Bocelli’nin sesi bu şehirde yalnızca yankılanmayacak; Boğaz’ın iki yakası arasında dolaşacak, geçmişin saraylarından bugünün kalabalık caddelerine uzanan görünmez bir hat kuracak.

Hafızalara kazınan şarkılar

Konser repertuvarı, âdeta kolektif bir müzik hafızasının kapılarını aralayacak: Con Te PartiròVivo per Lei ve Time to Say Goodbye… Her biri, dinleyenin kendi hikâyesini içine yerleştirdiği birer duygu alanı.

Küresel bir yolculuk

Romanza’nın 30. yılı için hazırlanan dünya turnesi; New York’tan Los Angeles’a, Venedik’ten Viyana’ya uzanan bir rota izliyor. Bu rotada İstanbul’un yer alması tesadüf değil. Çünkü bu şehir, Doğu ile Batı arasında yalnızca bir coğrafya değil; aynı zamanda bir duygu geçişi.

Sahnenin ışığı sönmez: Dünya Tiyatro Günü’nde farklı iki yolculukSahnenin ışığı sönmez: Dünya Tiyatro Günü’nde farklı iki yolculukYaşam Keyfi

 