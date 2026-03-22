Bocelli ile Boğaz’da yankılanacak bir hatıra

1997 yılında yayımlandığında kimse onun böylesine kalıcı bir etki yaratacağını belki de öngörmemişti. Ama Andrea Bocelli’nin Romanza’sı yalnızca bir albüm olmadı; duygunun evrensel dilini kuran bir köprüye dönüştü. Bugün hâlâ dünyanın dört bir yanında bir aşk hikâyesine, bir vedaya ya da bir başlangıca eşlik eden melodiler, o albümün izlerini taşıyor.

İstanbul turnesi

30 Mayıs akşamı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek Bocelli konseri, yalnızca bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda kültürel bir buluşma niteliği taşıyor. Çünkü İstanbul, yüzyıllardır seslerin, dillerin ve hikâyelerin kesiştiği bir şehir. Bocelli’nin sesi bu şehirde yalnızca yankılanmayacak; Boğaz’ın iki yakası arasında dolaşacak, geçmişin saraylarından bugünün kalabalık caddelerine uzanan görünmez bir hat kuracak.

Hafızalara kazınan şarkılar

Konser repertuvarı, âdeta kolektif bir müzik hafızasının kapılarını aralayacak: Con Te Partirò, Vivo per Lei ve Time to Say Goodbye… Her biri, dinleyenin kendi hikâyesini içine yerleştirdiği birer duygu alanı.

Küresel bir yolculuk

Romanza’nın 30. yılı için hazırlanan dünya turnesi; New York’tan Los Angeles’a, Venedik’ten Viyana’ya uzanan bir rota izliyor. Bu rotada İstanbul’un yer alması tesadüf değil. Çünkü bu şehir, Doğu ile Batı arasında yalnızca bir coğrafya değil; aynı zamanda bir duygu geçişi.