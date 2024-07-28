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Bodrum Bale Festivali gün sayıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlediği dünyadan bale ve modern dans topluluklarını ağırlayacak 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 3 Ağustos’ta başlıyor.

Haber Merkezi
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Bodrum Bale Festivali gün sayıyor
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21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyadan ve Türkiye’den bale ve modern dans topluluklarını ağırlayacak festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenleniyor,

Festivalin tüm etkinlikleri bu yıl Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde yapılacak. Festival kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi “Kuğu Gölü” ile 3-4 Ağustos’ta sahnede olacak. 7-8 Ağustos’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “Carmen”, 11-12 Ağustos’ta Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenecek “Muhteşem Gatsby” gösterileri seyirciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ise 15 Ağustos’ta müziği Mercan Dede’ye, koreografisi Beyhan Murphy’ye ait “Güldestan” ile sahne alacak. Basileu França Topluluğu’nun dünyaca ünlü koregraflar Binho Pacheco ve Ricardo Amarante’nin eserlerini yorumlayacağı etkinlik, 17 ve 18 Ağustos’ta izlenebilecek. Devlet Opera ve Balesi’nin yerleşik sahnelerinde her temsili kapalı gişe sahnelenen “Zorba”, 21 ve 22 Ağustos’ta iki temsil ile festivalde yer alacak.

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