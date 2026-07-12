Bodrum’da aynı sofraya beş mutfak sığdı

Uzun yıllar boyunca deniziyle, koylarıyla, beyaz badanalı evleriyle, begonvilleriyle ve yaz geceleriyle anılan Bodrum, artık başka bir kimlik daha inşa ediyor:

Gastronomi.

Üstelik bu yalnızca yeni restoranların açılmasıyla açıklanabilecek bir değişim değil. Yarımadanın zeytinyağı, mandalini, otları, deniz ürünleri, küçük üreticileri, bağları ve geleneksel tarifleri yeniden keşfediliyor.

Genç şefler yöresel ürünlere daha fazla yöneliyor. Üreticiler sofranın görünmeyen kahramanı olmaktan çıkıp gastronominin doğal paydaşı hâline geliyor. Dünyanın saygın gastronomi rehberleri Bodrum'u daha yakından takip ediyor. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde Bodrum artık yalnızca güzel yemek yenilen bir yer olmuyor. Yemek için gidilen bir destinasyona dönüşüyor.

Bu değişim, dünyanın önemli gastronomi şehirlerinde yaşanan dönüşümün Türkiye'deki en dikkat çekici örneklerinden biri. Çünkü bugün insanlar bir şehre yalnızca müzesini görmek için gitmiyor. O şehrin hangi peynirinin üretildiğini… Balığının hangi mevsimde en lezzetli olduğunu… Şeflerin hangi yerel ürünü yeniden yorumladığını… Pazarlarında hangi otların satıldığını… Bağlarında hangi üzümlerin yetiştiğini de merak ediyor.

Turizm artık yalnızca görmek değil. Tatmak. Koklamak. Dinlemek. Dokunmak. Kısacası deneyimlemek üzerine kuruluyor. Bu nedenle gastronomi, destinasyon kavramının en güçlü bileşenlerinden biri hâline geldi.

Dünyanın değişen mutfağı

Yaklaşık yirmi yıl önce gastronomi dünyasında gösterişli tabaklar konuşuluyordu. Uzun sos çizgileri… Yüksek kuleler gibi hazırlanmış sunumlar… Yenilebilir çiçekler… Sıvı azot gösterileri… Moleküler mutfağın şaşırtıcı teknikleri… Elbette bunların her biri gastronomi tarihinin önemli duraklarıydı. Ancak dünya mutfağı son yıllarda başka bir yöne evrildi. Artık şeflere ilk sorulan soru şu değil:

"Nasıl pişirdiniz?"

Şu:

"Ürünü nereden buldunuz?"

Bu değişim küçük gibi görünse de aslında gastronomi tarihinin en önemli kırılmalarından biri. Çünkü ürün yeniden merkeze döndü. Mevsimsellik yeniden değer kazandı. Yerel üretici yeniden görünür oldu. Toprak yeniden konuşmaya başladı. Bugün dünyanın en saygın restoranlarında çoğu zaman en pahalı malzeme değil, en doğru zamanda hasat edilmiş en sade ürün alkış alıyor.

Bodrum’da bulunma nedenim olan buluşma -Gault&Millau Türkiye'nin düzenlediği Signature Dining Experience serisinin yeni durağı- klasik anlamda bir davet olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyordu. Çünkü burada amaç yalnızca iyi yemek sunmak değil, farklı mutfak kültürlerini aynı sofrada buluşturmak, yerel ürünleri uluslararası gastronominin diliyle yeniden anlatmak ve sofrayı kültürel paylaşımın en doğal alanına dönüştürmekti.

İşte Mahmut Gökkaya ile Enver Ahmet Emiroğlu’nun kurduğu WAM by Karma Bodrum'daki büyük sofra da tam bu düşüncenin etrafında şekillendi. O akşam aynı mutfakta yalnızca beş şef çalışmıyordu. Aslında beş ayrı gastronomi hikâyesi aynı cümleyi kurmaya hazırlanıyordu.

Bu etkinlikteki vizyoner gücün payını da unutmamak gerekiyor. Gastronomi dünyasını her geçen gün daha nitelikli projelerle buluşturan Sözen Grup CEO’su ve Gault&Millau Türkiye Resmi Temsilcisi Gökmen Sözen’in Gault&Millau Türkiye çatısı altında attığı bu adımlar, bu özel geceyi sıradan bir akşam yemeği olmaktan çıkarıp, diğerlerinde olduğu gibi hafızalarda yer eden bütünsel bir deneyime dönüştürüyordu.

Aynı mutfağa girmek, aynı dili konuşmaktan daha zordur

Bir orkestrayı düşünün. Her biri kendi alanında usta beş solist, tek bir konser için aynı sahneye çıkıyor. Kimse diğerini bastırmaya çalışmıyor; tam tersine, her biri gerektiğinde geri çekiliyor, gerektiğinde öne çıkıyor. Sonunda alkışlanan tek tek sanatçılar değil, ortaya çıkan bütün oluyor.

Gastronomide de durum farklı değil. Bugün dünyanın önemli restoranlarında düzenlenen "four hands", "six hands" ya da "guest chef" yemekleri yalnızca prestij organizasyonları değil. Bunlar aynı zamanda mutfaklar arasında kurulan yaratıcı diyaloglar.

Türkiye'de bu kültür henüz yolun başında. Son yıllarda daha sık karşılaşmaya başladığımız bu ortak sofralar, gastronomimizin dünyaya açılan yüzünü de temsil ediyor. Çünkü güçlü mutfaklar yalnızca iyi aşçılar yetiştirmez; birlikte üretmeyi de öğrenir.

WAM by Karma Bodrum'daki buluşmanın en kıymetli yönlerinden biri de buydu. Aynı mutfakta çalışan beş şef, kendi imzasını korurken ortak bir hikâyenin parçası olmayı kabul etmişti. Bunun için yalnızca teknik ustalık değil, meslektaşına duyulan güven ve saygı gerekir. İyi mutfaklar tariflerle, büyük mutfaklar ise paylaşmayı bilen insanlarla kurulur. O gece yaşanan da işte buydu…

Beş şef, beş farklı coğrafya

Masaya gelen menüye bakarken ister istemez şunu düşündüm: Aynı sofrada yalnızca beş kişi değil, beş ayrı gastronomi kültürü buluşuyor.

İlk durak Ortadoğu. Mohamad Orfali, son yıllarda Dubai gastronomisinin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ancak onu farklı kılan yalnızca uluslararası başarısı değil. Köklerini inkâr etmeyen, tam tersine çocukluğunun Suriye ve Levant mutfağını çağdaş tekniklerle yeniden yorumlayan bir şef.

Onun tabaklarında gösteriş yerine hafıza var. Bir baharat, çocukluğun mutfağını hatırlatıyor. Bir sos, büyükannelerin tariflerini. Bir salata, yalnızca başlangıç değil; toprağın ve mevsimin hikâyesini anlatıyor.

O gece servis ettiği Roots Salad da bu anlayışın zarif bir örneğiydi. Kök sebzeler, otlar ve dokular arasındaki denge, tabağı süslemek için değil, ürünü görünür kılmak için kurulmuştu. Ardından gelen vişneli kebap ise bizi Halep'ten Gaziantep'e, oradan Anadolu'nun ortak damak hafızasına götüren lezzetli bir köprüydü. Bir yemeğin sınırları olmadığını, mutfakların çoğu zaman siyasetten daha eski akrabalıklar taşıdığını yeniden hatırlatıyordu.

Ozan Kumbasar, Aret Sahakyan (soldan)

Anadolu'yu bugünün diliyle anlatmak

Türkiye gastronomisinde yerel ürünler denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz Maksut Aşkar. Onun yıllardır yaptığı en önemli işlerden birisi, Anadolu mutfağını müze vitrininin arkasına koymamak. Çünkü gelenek korunacaksa, yaşayarak korunur.

Neolokal'de geliştirdiği yaklaşımın temelinde de bu düşünce yatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş tahılları, yerel tohumları, fermente ürünleri ve küçük üreticileri çağdaş gastronominin doğal bir parçası hâline getiriyor. Hazırladığı yaz türlüsü de tam bu yaklaşımın simgesiydi.

Türlü... Belki Anadolu'nun en gösterişsiz yemeklerinden biri. Her evde pişer. Her annenin başka ölçüsü vardır. İşte böyle bir yemeği fine dining mutfağına taşımak büyük cesaret ister. Çünkü tabakta yalnızca teknik değil, çocukluk anıları da vardır. Maksut Aşkar'ın başarısı tam da burada başlıyor. Yemeği değiştirmiyor. Onu yeniden okumayı öneriyor.

Ege'nin rüzgârını tabağa taşımak

Ege mutfağı denildiğinde uzun yıllar boyunca yalnızca zeytinyağlılar konuşuldu. Oysa Ege bunun çok ötesinde bir dünya. Deniz. Rüzgâr. Otlar. Turunçgiller. Bağlar. Balıkçılık kültürü. Ve her mevsim değişen bir ürün zenginliği...

Ozan Kumbasar, bu çeşitliliği tabaklarına taşıyan genç kuşak şeflerden biri. Onun mutfağında Japon teknikleriyle Ege ürünleri birbirine yabancı durmuyor. Hamachi (Japon mutfağında "sarı kuyruk" Yellowtail / Seriola quinqueradiata) olarak bilinen bir deniz balığı) ve karpuz daşi (Japon mutfağında kullanılan bir çorba ve pişirme hammaddesi türü) tabağı da bunun güzel örneklerinden biriydi. Balığın zarafeti ile yaz mevsiminin ferahlığı aynı tabakta buluşuyor; daşi ise bütün bu birlikteliği görünmeden birbirine bağlıyordu.

İyi şeflerin ortak özelliği budur. Teknik hiçbir zaman ana karakter olmaz. Teknik, yalnızca hikâyeyi anlatan sessiz bir anlatıcıdır.

Bodrum'un mutfağına içeriden bakanlar

Bodrum'u iyi tanımayanlar onu yalnızca bir tatil beldesi sanabilir. Oysa bu yarımada yüzyıllardır Ege'nin, Akdeniz'in ve Levant'ın kesiştiği önemli duraklardan biri. Balıkçılar… Sünger avcıları… Mandalina bahçeleri… Zeytinlikler… Göçlerle gelen tarifler… Girit mutfağının izleri… Bütün bunlar bugün Bodrum mutfağının görünmeyen katmanlarını oluşturuyor. İşte Aret Sahakyan da bu belleği çağdaş yorumlarla yaşatan şeflerden biri. Kırmızı barbun ve kabak çiçeği dolması, aslında iki ayrı Ege hikâyesinin aynı tabakta buluşmasıydı. Ne ürünün doğallığı kaybolmuştu ne de yorumun cesareti. Müthiş bir denge yaşanıyordu…

WAM by Karma Bodrum

Ev sahibinin imzası

Böylesine çok şefli yemeklerde gecenin en büyük sorumluluğu çoğu zaman ev sahibi mutfağın omuzlarındadır. Farklı mutfaklardan gelen şeflerin ritmini tek bir servis düzeninde buluşturmak, ürün akışını yönetmek, mutfağın temposunu hiç düşürmeden onlarca tabağı aynı anda kusursuz biçimde salona ulaştırmak görünmeyen ama büyük bir organizasyon ister. Bu nedenle Doruk Çermik'in katkısını yalnızca hazırladığı tabaklarla değerlendirmek eksik olur.

Bir gece evvel lezzetlerini tattığımız Karma Bodrum'un mutfağını yöneten Çermik, o akşam aynı zamanda gecenin görünmeyen orkestra şefiydi. Hazırladığı Hurma Carpaccio, alışılmış carpaccio anlayışını hurmanın doğal tatlılığıyla farklı bir noktaya taşırken, ardından gelen Yaprak Kebap, Anadolu'nun köklü et geleneğini çağdaş sunumla buluşturuyordu. Final bölümünde servis edilen Chocolate Mousse ve Yunan mutfağının sevilen tatlılarından esinlenen Bougatsa yorumu ise menünün kapanışını hafif ama karakterli bir dengeyle tamamlayacaktı.

Bodrum'un yeni hikâyesi

Bugün Bodrum'da yalnızca yeni oteller açılmıyor. Yeni restoranlar doğuyor. Yeni şefler geliyor. Yerel üreticiler daha görünür oluyor. Bu dönüşüm, yalnızca gastronominin değil, turizmin geleceği açısından da son derece önemli. Bodrum da tam bu noktada yeni bir hikâye yazıyor. Denizini hiç kaybetmeden. Ama sofrasını da zenginleştirerek.

WAM by Karma Bodrum'da Gault&Millau Türkiye'nin Signature Dining Experience buluşmasında bir sofraya beş şef sığmıştı. Ve o sofra, bir ülkenin gastronomi geleceğine dair çok daha büyük umutlar taşıyordu.