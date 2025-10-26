Bodrum’un yelkenli hafızası “Nesillerce” buluştu

Ege’nin tuzlu rüzgârı, güneşin parıltısı ve Bodrum’un kadim deniz kültürü bir kez daha aynı ufukta bir araya geldi. Maximiles Black The Bodrum Cup, bu yıl 37. kez kampana sesiyle start aldı. Yalıkavak Marina’da ilk kez kurulan beyaz yelkenlilerin doldurduğu Yarış Merkezi’nde deniz, “Nesillerce” temasıyla bir mirasın sürekliliğini fısıldıyordu.

Bir yelken yarışından fazlası

Yarışlar öncesi akşam gerçekleştirilen kampana töreninde denizcilik kültürüne gönül veren yüzlerce denizci, sanatçı, kurum temsilcisi ve misafir bir araya geldi. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal’ın sözleri törendeki heyecanın özeti gibiydi:

“37 yıldır The Bodrum Cup yalnızca bir yarış değil; Bodrum’un kültürünü ve denizcilik mirasını geleceğe taşıyan bir değer haline geldi. ‘Nesillerce’ diyerek deniz sevgisinin, dostluğun ve paylaşımın süreceğini görüyoruz.”

Onursal Başkan Erman Aras ise 1988’den bugüne yelkenleri Bodrum’un dünyaya açılan bir sesi olarak tanımladı:

“The Bodrum Cup, Bodrum’un deniz kültürünü dünyaya anlatan bir yolculuktur. Yelkenlerimiz dostluk, barış ve sevgi için Bodrum’un rüzgârında bir kez daha buluşuyor.”

Anadolu Sigorta The Bodrum Cup 37. Yıl Özel Kupası sahibi Ma

Denizin sesi, Bodrum’un kalbi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, törende denizin ruhuna dair yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Her kentin bir sesi vardır. Bodrum’un sesi denizdir. O ses, yelkenin gerginliğinde, ustanın tokmağında, süngercinin nefesinde duyulur. The Bodrum Cup, o sesi duyanların buluşmasıdır.”

Gerçekten de yıllardır kesintisiz takip ettiğim bu yarış sadece teknelerin değil, bir kültürün, bir emeğin ve bir dayanışma ruhunun yolculuğu. “Nesillerce” teması bu yıl, ustalığın ve sevdanın genç kuşaklara aktarılmasının sembolü oldu.

İlk gün sabahı: Rüzgâr bekleyişi

Privia Black Etabı yarışını izlemek için Primetime teknesinde yerimizi aldığımızda uzun sürecek rüzgâr bekleyişi başladı. Ancak yeterli knot’a ulaşılmaması nedeniyle 21 Ekim yarışı abandone edildi, tekneler marinaya döndü…

Yalıkavak’tan Iasos’a, Iasos’tan Bodrum’a

Bu yılın rotası bir anlamda geçmişle bugünü buluşturdu. Yarış, ertesi gün Ruins Etabı ile denizcileri Ege’nin tarih kokan limanı Iasos’a taşıdı. Gerçekten de 24 yıl aradan sonra yeniden uğranan Iasos limanı hem nostaljinin hem sürekliliğin limanıydı. Erman Aras’ın dediği gibi “Iasos’un tarihinden Yalıkavak’ın modern denizciliğine uzanan bu rota, The Bodrum Cup’ın özünü temsil ediyor. Bu yarışta sadece tekneler değil, dostluklar da aynı rüzgârla yol alıyor”du.

Opet Cruiser Kupası sahibi İş Bankası Flyer

Yelkenler yeniden açılıyor

Bir sonraki gün Yalıkavak Marina Etabı’nda yarışçılar, Iasos’un tarihi kıyılarından Yalıkavak’ın modern marinasına uzanan 14 deniz millik parkurda rüzgârla yarıştı. Yalıkavak Marina CEO’su Umut Özkan duygularını şöyle dile getirdi: “Yalıkavak Marina olarak denizcilik kültürünü ve yelken sporunu nesiller boyunca yaşatmayı hedefleyen The Bodrum Cup’a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ege’nin tarihi mirası ile modern denizciliği buluşturan bu özel yarışta yelkencileri ve deniz tutkunlarını ağırlamak bizim için büyük bir gurur.”

3. gün: Opet Etabı

Yalıkavak Marina’dan sabah saatlerinde başlayan Opet Etabı, 20 deniz millik zorlu bir rotada Bodrum Limanı’na ulaştı. OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Lideri Gül Altan Yeltik, etapla ilgili olarak şunları söyledi: “Sporcuların azmi ve ekiplerin uyumuna, denizin ve rüzgârın sunduğu özgürlüğe tanıklık ettik. Burada yaşanan birliktelik, OPET’in doğa ve insan odaklı bakış açısını bir kez daha ortaya koydu. Sürdürülebilirlik değerlerimizi sahada yaşatmak bizim için çok anlamlı.”

Sponsorlar

Yelkenlerin rüzgârı, sponsor markaların desteğiyle daha da güçlendi. Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunda gerçekleşen yarışlarda, Opet ana sponsor; Anadolu Sigorta, Yalıkavak Marina, Four Seasons Hotels İstanbul ve Ruins Luxury Resort platin sponsorlar arasında yer aldı. Gold sponsorlarda Ağanlar, İş Yatırım, Setur Marinas, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, JAECOO; silver sponsorlarda ise Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Arvento, Era Outdoor ve Eskiceshme Otel bulunuyor. Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, “Yelken sporunun yaygınlaşmasında ve denizlerin korunmasında pay sahibi olan The Bodrum Cup, Bodrum’un ve bölgenin ekonomisine değer katıyor. Maximiles Black markamızla bu mirası desteklemekten gurur duyuyoruz” diyerek sponsorluğun anlamını vurguladı.

Anadolu Sigorta 100. Yıl Etabı

Final heyecanı Anadolu Sigorta 100. Yıl Etabı ile yaşandı. 15 deniz millik parkurda Bodrum açıklarında yarışan tekneler, gün boyunca son puanları toplamak için rüzgârla mücadele etti. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan duygularını şu sözlerle aktardı:

“Bu yıl 37’ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup, denizcilik kültürümüzü yaşatan ve nesiller arasında güçlü bir bağ kuran çok özel bir organizasyon. Biz de Anadolu Sigorta olarak sekiz yıldır bu değerli yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 100. yılımızda, ‘Nesillerce’ teması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü biz de 1925’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla kurulan bir Cumhuriyet markası olarak köklerimizden aldığımız güçle geleceğe yelken açıyoruz.”

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Bodrum’un En Hızlısı (12 Mil): Hızır 1

Şampiyonlar belli oldu

The Bodrum Cup’ta “Nesillerce” temasıyla yola çıkan 100’ün üzerinde tekne ve yaklaşık bin 500 yelkenci, 75 deniz millik parkurda beş gün boyunca rüzgârla yarıştı. Yalıkavak Marina’da başlayan yolculuk, Bodrum Limanı’nda sona ererken Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenen ödül töreninde şampiyonlar kupalarını kaldırdı.

Şampiyon ekipler şöyle sıralandı:

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Şampiyonu: Beliz G

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Challenge Kupası: Beliz G

Anadolu Sigorta The Bodrum Cup 37. Yıl Özel Kupası: Ma

Opet Cruiser Kupası: İş Bankası Flyer

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Bodrum’un En Hızlısı (12 Mil): Hızır 1

Deniz ve müzik festivali

Güneş battığında ise yelkenlerin yerini sahneler aldı; müzik, deniz kadar özgürce esiyordu… Etkinlik süresince karada da konserler ve çeşitli etkinliklerle festival coşkusu yaşandı. 20 Ekim’de kampana töreninin ardından Primetime teknesinde DJ Deniz Savaş etkinliği ile başlayan Maximiles Black The Bodrum Cup’ın akşamları, 21 Ekim’de Ruins Night’ta Komodor Gecesi’nde DJ Muuv ile devam etti. Ardından 24 Ekim Cuma gecesi Mandalin Bar’da Deniz Sipahi konseri, yarışçılar ve katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. 25 Ekim Cumartesi gecesi ise Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenen ödül töreninin ardından Gaye Su Akyol sahne aldı.

Nesillerin ortak rotası

Maximiles Black The Bodrum Cup, bu yıl da yalnızca bir yarış değil; bir kültürün, bir belleğin, bir aidiyetin kutlaması oldu. Yelkenliler, yalnızca rüzgârla değil; geçmişin hatıraları, bugünün heyecanı ve geleceğin umuduyla yol aldı. “Nesillerce” teması, bu yolculuğun özünü oluşturan değerleri bir kez daha görünür kıldı: ustalıkla yoğrulmuş birikim, genç kuşaklara aktarılan deniz sevgisi, dayanışma, dostluk ve barış.