Boğaziçi Film Festivali, dünya sinemasının nabzını tutacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle bu yıl 7–14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 13. Boğaziçi Film Festivali, sinemaseverleri buluşturacak. İstanbul’un büyülü mekânlarında gerçekleşecek gösterimler hem dünya sinemasının yeni seslerini hem de ustaların iz bırakan filmlerini bir araya getirecek.

Sinemanın farklı coğrafyalardan gelen anlatılar bu yıl “birlikte bakmak, birlikte hissetmek” duygusuyla perdede buluşacak. Açılış filmi olarak seçilen “Palestine 36”, yönetmen Annemarie Jacir’in imzasını taşıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, Filistin’in 98. Akademi Ödülleri adayı olan yapım, 1936’da İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin’de başlayan halk ayaklanmalarının ortasında, Yusuf’un Kudüs’e uzanan yolculuğunu anlatıyor. Jacir’in şiirsel dili, bireysel hikâyelerle toplumsal belleği buluşturuyor.

Filistin’e özel bir seçki

Festival bu yıl, sinemanın vicdanını temsil eden güçlü bir seçkiyle Filistin’e ışık tutuyor:

Cherien Dabis’in “All That’s Left of You” adlı filmi, Batı Şeria’daki bir protestoya katılan genç bir Filistinlinin annesi üzerinden umut, cesaret ve direnişi anlatıyor.

Kaouther Ben Hania’nın Venedik’te dokuz ödül alan “The Voice of Hind Rajab”ı, Gazze’de hayatını kaybeden beş yaşındaki Hind Rajab’ın trajik hikâyesini merkezine alıyor.

Kamal Aljafari imzalı “With Hasan in Gaza”, eski MiniDV kasetlerinin bulunmasıyla başlayan bir bellek yolculuğu olarak savaşın ve zamanın içinde kaybolan bir adamın izini sürüyor.

Areeb Zuaiter’in “Yalla Parkour” belgeseli ise Gazze’nin yıkıntıları arasında kimlik, aidiyet ve direnişin anlamını sorguluyor.

Ustalardan portreler

Yarışma dışı özel gösterimlerde ise Türk sinemasının önemli isimlerine saygı duruşu niteliğinde yapımlar var: Ali Kemal Pasiner’in yönettiği “Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler”, sanatçının kendi kamerasından yansıyan 8 mm görüntülerle renkli bir yolculuk sunuyor.

Mehmet Güreli’nin “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” filmi, sinemamızın güçlü kadın yönetmenlerinden Biket İlhan’ın sanat serüvenine içten bir tanıklık getiriyor.

Kıbrıs yapımı “Tuval’deki Sır” ise Ömer Evre yönetiminde aşk, ihanet ve geçmişin gölgeleriyle örülü bir hikâye anlatıyor.

Sinema bir buluşma alanı

Turkcell ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda; TRT, Anadolu Ajansı, TürkMedya, TV Plus ve İGA Pass iş birliğiyle gerçekleşen festival, sinemayı yalnızca bir sanat değil, bir buluşma ve paylaşım alanı olarak görüyor. Festivalin programına, gösterim takvimine ve özel etkinliklerine www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.