Boğaziçi’nde “Tarabya Konserleri”

The Grand Tarabya, kent kültürüne katkıda bulunmak üzere Proje Kültür iş birliği ile Tarabya Konserleri’ni başlatıyor. 30 Nisan Pazar günü saat 11.00’de gerçekleşecek ilk konserde, dünyanın farklı noktalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Türkiye’nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ve ülkemizin en geniş repertuvarlarından birine sahip piyanist Cana Gürmen bir araya geliyor.

Otelin Boğaz manzarasına hâkim Panorama Salonu’nda gerçekleşecek ve Schubert’ten, Dvorak’a, Fritz Kreisler’den Manuel de Falla’ya uzanan bir programın sunulacağı konsere, Tarabya koyunun yemyeşil tepeleri ve tarihi köşklerine uzanan bir arka plan eşlik edecek.