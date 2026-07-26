Boğaz’ın değişen renklerinde aynı sofrada

Üsküdar’dan keyifli bir deniz yolculuğu sonucunda ulaştığım Okyanus teknesi, Bebek ile Rumelihisarı arasında, Aşiyan’da sahile bağlıydı…

Güneş alçalmaya başlamıştı. Boğaz sakindi; önümüzden tekneler geçiyor, martılar suyun üzerinde dolaşıyor, Aşiyan’ın yeşile yaslanan kıyıları günün son ışıklarını bekliyordu.

ID Fine ve Swissôtel The Bosphorus İstanbul iş birliğiyle düzenlenen Fine Tides ’26 için bir araya gelmiştik. Geçtiğimiz yıl başlayan buluşmanın ikincisi, şefleri ve yeme-içme dünyasının farklı alanlarından isimleri aynı sofranın çevresinde buluşturuyordu.

Biz daha hareket etmeden hava değişmeye başladı. Önce bulutlar çoğaldı, ardından rüzgâr çıktı. Biraz önce güneşin altında parlayan deniz kısa süre içinde koyulaştı. İstanbul’un başka kesimlerine düşen yağmuru Boğaz’ın üzerinden izliyorduk. Koyu gri yağmur perdeleri kimi zaman tepeleri, kıyıları ve uzaktaki yapıları görünmez kılıyordu.

Bir süre sonra yağmur bize de ulaştı. Damlalar güverteye ve denizin yüzeyine düşerken Boğaz maviden kurşuniye, kurşuniden yeşile çalan tonlara büründü. Sağanak uzun sürmedi; tekne hareket etmeden önce geldiği gibi geçti. Sonradan, aynı saatlerde şehrin bazı bölgelerinde fırtınanın ağaçları devirecek kadar sert estiğini öğrendik.

İstanbul’un havası, birkaç kilometre içinde birbirinden farklı hikâyeler yazmıştı.

Yağmurdan sonra boğaz

Yağmurun ardından bulutlar hafifledi. Hava serinlemiş, denizin üzerindeki pus dağılmaya başlamıştı. Islanan güverte, kıyıdaki ışıkları yansıtıyordu. Tekne hareket ettiğinde akşam yavaş yavaş geceye dönüyordu.

Boğaz’ın rengi bir kez daha değişti. Önce gökyüzünde kalan solgun mavi denize yayıldı. Ardından kıyılardaki yapılar siluet hâline geldi; deniz lacivertle siyah arasında derinleşti. Bebek’in, Rumelihisarı’nın ve karşı kıyının ışıkları suyun üzerinde sarı, beyaz ve kızıl çizgilere dönüşüyor; teknenin açtığı dalgalar bu çizgileri sürekli bozup yeniden kuruyordu.

Kimi zaman bir vapurun ışıkları geçiyor, kimi zaman kıyıya yaklaşan bir teknenin kırmızı ve yeşil fenerleri karanlığın içinde beliriyordu.

İstanbul gündüz daha çok ayrıntılarını, gece ise hayalini gösterir. O akşam Boğaz, yağmur öncesinin açık mavisinden fırtınanın kurşuni tonlarına, oradan gecenin lacivertine uzanan bütün renklerini önümüze sermişti.

Her sunumda başka bir anlatı

Fine Tides ’26’nın özel menüsü, Swissôtel The Bosphorus Executive Şefi Soner Kesgin ve ekibi tarafından hazırlanmıştı. Yemekler, ID Fine koleksiyonlarından seçilen porselenlerle kurulan büfeden alınıyordu.

Bir yemeğin hikâyesi malzemeyle başlar ama sunumuyla tamamlanır. Porselenin biçimi, rengi ve dokusu şefin anlatmak istediğine sessizce eşlik eder. Başarılı bir sunum yemeğin önüne geçmez; ona doğru sahneyi hazırlar.

ID Fine’ın “Her Tabakta Ben” yaklaşımı da şeflerin kendi sunum dillerini özgürce oluşturabilmelerine dayanıyor. O gece büfede yer alan yemeklerde Soner Kesgin ve ekibinin özeni de görülebiliyordu.

Yemek, klasik davetlerin sabit oturma düzeninde yenmedi. Tekne hayatının doğallığı sofraya da yansımıştı. Konuklar büfeden yemeklerini alıyor; kimi masalardan birine oturuyor, kimi tabağıyla güverteye çıkıp Boğaz’ı seyrediyor, kimi de başlayan bir sohbetin peşinden teknenin başka bir köşesine geçiyordu.

Masalar, güverte ve manzara gecenin akışı içinde birbirine karışmıştı. Bir yanda yemekler üzerine konuşuluyor, bir yanda şehrin değişen ışıkları izleniyor, kimi zaman da tabağı elinde Boğaz’a dalıp gitmek yetiyordu.

Mutfağın görünen ve görünmeyen emeği

Kalabalık bir davet için aynı niteliği koruyan bir menü hazırlamak kolay değildir. Üstelik hareket hâlindeki bir teknede büfenin düzenini sürdürmek, yemekleri zamanında yenilemek ve konukların rahatça hareket edebileceği bir ortam oluşturmak ciddi bir hazırlık ve uyum gerektirir.

Konuk çoğu zaman büfede gördüğü son sunumla karşılaşır. Oysa onun arkasında malzemenin seçilmesinden hazırlığa, pişirmeden sunuma uzanan uzun bir emek zinciri vardır. Mutfakta çalışanların önemli bir bölümü gece boyunca konuklarla hiç karşılaşmaz. Buna rağmen emekleri büfedeki her ayrıntıda kendini belli eder.

Soner Kesgin’in yönetimindeki mutfak ekibi, böylesine kalabalık bir buluşmada niteliği ve düzeni gece boyunca korudu. Servis ekibi de büfe ile teknenin farklı bölümleri arasındaki akışı, konukların sohbetlerini ve manzarayla kurdukları ilişkiyi kesintiye uğratmadan sürdürdü.

ID Fine Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Levent Bozkurt (ortada) ID Fine Porcelain Genel Müdür Yardımcısı Reha Tavil (önde) ve Swissôtel The Bosphorus Executive Şefi Soner Kesgin.

Bir kurumun ruhu insanlarında görünür

Fine Tides ’26’da dikkat çeken ayrıntılardan biri de genç ID Fine ekibinin enerjisiydi. Çalışanların yüzlerindeki gülümseme yalnızca mesleki bir nezaket değil, yaptıkları işe duydukları bağlılığın doğal bir yansıması gibi görünüyordu.

Bir kurumun ruhunun insanlarında görüldüğüne inanırım. Çalışan kendisini ait ve değerli hissettiğinde bu duygu hizmete, sofraya ve konuğa da ulaşır. O akşam karşılamadan servise kadar hissedilen samimiyet ve özen, davetin rahat atmosferini güçlendirdi.

ID Fine Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Levent Bozkurt ile Kurucu Ortak Bülent Bozkurt’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, ID Fine Porcelain Genel Müdür Yardımcısı Reha Tavil ve İş Geliştirme Yöneticisi Gizem Aras da konuklarla yakından ilgileniyordu.

Fine Tides, gastronomi dünyasının farklı kesimlerini gündelik telaşın dışında aynı sofranın çevresinde buluşturmuştu. Ancak bu kez “aynı sofra” sözü yalnızca masaları anlatmıyordu. Teknenin bütünü büyük bir sofraya dönüşmüş; yemek, sohbet ve Boğaz manzarası güverteden masalara, masalardan teknenin farklı köşelerine yayılmıştı.

Dört saat nasıl geçti?

Teknede yapılan davetlerin kendine özgü bir yanı vardır. Bir salonda olduğu gibi “Ben artık kalkayım” deme ya da yakındaki bir iskelede inerek geceden erken ayrılma imkânınız yoktur. Tekne hareket ettikten sonra yolculuk sona erene kadar herkes aynı mekânı ve aynı zamanı paylaşır. Bu nedenle dört saatlik bir programı konuklara uzun hissettirmemek sanıldığından daha güçtür. Fine Tides ’26’da ise saatlere bakma ihtiyacı duymadık. Konuklar büfeden yemeklerini alıyor; kimi masalarda, kimi güvertede yerini buluyordu. Sabit bir oturma düzeninin olmaması geceye doğal bir hareket kazandırmıştı. İnsanlar teknenin farklı köşelerinde karşılaşıyor, sohbetler sürekli yeni katılımlarla yön değiştiriyordu.

Yağmurdan sonra durulan hava ve Boğaz’ın her dakika değişen renkleri de gecenin akışına katılmıştı. Kimse yerine bağlanmış hissetmiyor, kimse programın bir sonraki aşamasını beklemiyordu. Dört saatlik yolculuk, iyi kurulmuş bir sofrada uzayan keyifli bir sohbet gibi güzel müziklerin de katkısıyla farkına varılmadan geçti.

Tekne yeniden Aşiyan’a yaklaştığında Boğaz artık bindiğim andaki Boğaz değildi. Güneşin altında açık mavi görünen sular önce yağmurla kurşuniye, ardından gecenin içinde koyu laciverde dönüşmüştü. Kıyı ışıkları dalgaların üzerinde kırılıyor, teknenin ardından kalan köpükler kısa süre parlayıp karanlığa karışıyordu.

İskeleye yanaştığımızda sohbetlerin bir bölümü henüz tamamlanmamıştı. Kimi konuk başladığı cümlenin sonunu getirmeye çalışıyor, kimi vedalaşırken konuşmayı bir başka buluşmada sürdürmek üzere sözleşiyordu.

Fine Tides ’26’nın ardından belleğimde yalnızca yemekler ve sunumlar kalmadı. Genç bir ekibin enerjisi, dostlarla paylaşılan sohbetler, şehrin başka kesimlerine yağan yağmuru denizin üzerinden izlediğimiz o dakikalar ve dört saati fark ettirmeden akıtan özenli kurgu da kaldı.