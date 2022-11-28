Bomonti’de günün her saatini geçirebileceğiniz bir mekân: Griffin

Adını 1890 yılında İsviçreli Bomonti Kardeşler tarafından kurulan bira fabrikasından alan Şişli’deki Bomonti semtinde bulunan Griffin günün her saati için farklı seçenekler sunuyor. “Herkesin Mutlu Olduğu Yer” mottosuyla yola çıkan Griffin, yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla yorumluyor. Griffin, dünya lezzetlerinin de yer aldığı içindeki hemen her şeyi kendi üretmeyi hedefledikleri menüsüyle sabah 09’dan gece 01’e kadar hizmet veriyor.

Hafta içi 13.00, hafta sonu 16.00’ya kadar devam eden kahvaltı servisinde klasik severler için kahvaltı tabağının yanı sıra sadece Griffin’e özel olan ortaya kahvaltı konseptinde ise aromatik yağla hazırlanan ekmek üzeri sucuktan otlu peynirli pizzaya, biberli domatesli yumurtadan waffle kadar geniş seçenekleri deneyimleyebiliyor. Aynı zamanda sağlığına dikkat eden ve spor yapanlar için de keten tohumu, çörek otu ve yulaf da içeren Sports Omlet gibi seçenekler bulunuyor.

Kendi ekşi maya ekmeklerinden yaptıkları Üç Mantarlı Avokado, Mozzarella Domates, Dana Bacon ve Hindi Fümeli sandviçler de lezzetler arasında yer alıyor.

Açık ve kapalı alanlarıyla hizmet veren Griffin, misafirlerine öğlen ve akşam için de geniş bir lezzet yelpazesi sunuyor. Başlangıçlar arasında Arancini, Trüflü Pancar Erişte ve Kuşkonmaz Füme Et bulunurken; yine tüm güne ve içecek tercihine uygun burgerler, ekşi maya hamurdan pizzalar, Poşe Armut Salatası gibi lezzetlerin yanı sıra tatlılar da dikkat çekiyor. Crumble Profiterol, Poşe Armutlu Milföy, Toz Kivili Cheesecake bunlar arasında.