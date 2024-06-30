Borusan Contemporary’in yeni sezon konuğu Doug Aitken

Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonunun açılışında sanatseverleri, çağdaş sanatın önde gelen aktörlerinden Doug Aitken ile iz bırakacak bir yolculuğa davet ediyor. 1990’lı yıllardan bu yana sanatın var olabileceği tüm biçimlerin sınırlarını zorlayan Amerikalı multidisipliner sanatçı, günümüz varoluşuyla özdeşleşmiş hiper-bağlantılılığın karmaşıklıkları ve çelişkilerinin küreselleşmiş neoliberal toplumlardaki özgürlüğün anlamının ve tüm bunların bireyin izolasyonu üzerindeki etkilerinin izlendiği bir anlatı sunuyor.

Doug Aitken. Fotoğraf Ami Sioux

Monografik sergi

Çağdaş sanat alanının saygın küratörlerinden Jérôme Sans küratörlüğünde, günümüz dünyasının insanlık durumunu resmedecek monografik sergi, sanatçının 2007’den 2024’e kadar olan dönemi kapsayan eserlerini bir araya getirecek. Aitken’ın farklı medyumları kullanmakta ustalaşmış sanatsal pratiğini deneyimsel alanlar yaratarak sunan sergi, ziyaretçileri pasif bir gözlemciden öteye hem diğer ziyaretçilerle hem de içinde bulundukları mekânın ritmiyle etkileşime giren birer katılımcıya dönüştürecek. Sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle üretilen mekâna özgü yerleştirmesini de içeren sergisi, ziyaretçilerini Aitken’ın sıra dışı dünyası ile yakın bir bağ kurmaya ve etkileyici bir deneyim yaşamaya çağırıyor.