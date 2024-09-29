Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 25 yaşında

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurtiçinde 350 bini aşkın, yurtdışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan, 40’a yakın konuk şef ve 500’ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 25 yaşında. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni yaşla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getiriyor:

“25 yıl önce yolculuğumuza Ahmet Kocabıyık’ın hayaliyle başladık. Mutluyuz ve gururluyuz. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, yetenekli ve coşkulu bir topluluk. Çalışmalarına aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettiği sürece, gururla bahsedilen bir senfonik topluluk olarak var olacak. BİFO’nun 25 yıldır devam ettirdiği başarısı, aynı zamanda orkestranın arkasında inanç ve kararlılıkla duran Borusan’a da 80. yıldönümü hediyesi.”

Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Müdürü Ahmet Erenli ise konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade ediyor:

“Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 25 yıl içinde İstanbul’un kültür yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Avrupa’da da takip edilen ve beğenilen bir orkestra olan BİFO’nun daha nice başarılarına tanıklık etmek dileğiyle…”

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Borusan Sanat’ta çalışmaya başladığım 2010 yılından bu yana, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın müzik yolculuğuna dahil oldum. Geçen 15 yılda birlikte çokça konser, turne ve albüm kaydı gerçekleştirdik. Orkestramızın ilk günden bu yana çizgisini hep daha da yükselterek, bu başarıyı 25 yıl boyunca sürdürebilmesi çok değerli. Nice 25 yıllara!”