Borusan Müzik Evi yeni sezona 9 Kasım’da merhaba diyecek

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi bir söyleşimizde “biz Borusanlılar, eğitim ve sanatın gelişmiş bir toplum için vazgeçilmez unsurlar olduğu bilincini kurucumuz ve babamız Asım Kocabıyık’tan aldık. Çocuklarımıza ve gençlerimize de temel hak ve özgürlüklerini talep edebilecekleri, insanların birleştirildiği ve sanatın hem özgürleştirici hem de birleştirici doğasının olumlu sonuçlarını görebilecekleri bir gelecek armağan etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz” demişti Bu doğrultudaki çalışmalar yıllardır artan bir ivmeyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Borusan Müzik Evi, yeni sezon etkinliklerinde birbirinden değerli sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam edecek. 2023-2024 sezonunda Borusan Müzik Evi’nde, ensemble XXI. jahrhundert, The Necks, Thomas Ankersmit, ABSTRA feat. Matthias Schubert, Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy, Vinsent Planjer, Mert Pekduraner, Nihal Saruhanlı, Muaz Ceyhan, Eren Dilli, Mehmet Gökhan Bağcı, Emre Akman, Özge Özerbek, Başak Yavuz, Serdar Yılmaz, Şevket Akıncı, Alper Maral, Korhan Erel, Can Tutuğ, Apostolos Sideris, Gülçin Aksoy, Dilek Yılmaz, Ceyda Özbaşarel, Deniz Oral, Gizem Nur Dal, Hezarfen Ensemble, Burak Malçok, Black Pencil, Uğur Güneş Quartet, Pep Talk, Böseblick, Mine Pakel, Pervin Güzeldere, Gökçe Uygun, Gülce Özen Gürkan, Kaosmos ve Elif Yalvaç gibi birçok topluluk ve sanatçı yer alacak.

Aydın Dorsay

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, yeni sezon programı hakkında şunları söyledi:

“Borusan Müzik Evi’nde bu yıl yine yepyeni seslerle ve alternatif müzik türleriyle çevrili bir programımız var. 2023-24 sezonunda da sıradışı topluluklara, yerli ve yabancı pek çok sanatçıya kapılarımızı açacağız. Türkiye prömiyerlerine ve albüm tanıtımlarına ev sahipliği yapacağız. Albüm tanıtım konserlerimizden biri, Uluslararası Caz Günü kapsamında gerçekleşecek. Ayrıca Kod Müzik işbirliğiyle yürüttüğümüz Nova Muzak serisine bu yıl da devam ediyoruz. Borusan Müzik Evi’nde bu sezon Black Pencil, ensemble XXI. jahrhundert ve Serge Modular’ın 50. yılını kutlayacağımız konserde yer alacak Thomas Ankersmit gibi ilk defa ağırlayacağımız konuklarımız olacak. Sezonun son etkinliğinde bizler için de son derece anlamlı bir albüm tanıtım konserine ev sahipliği yaparak Türk elektronik müziğindeki kadın bestecilerimizi konuk edeceğiz. Yenilikçi atılımlara ve kadın bestecilerin müzik sektöründeki görünürlüğünü ortaya koymayı amaçlayarak oluşturulan, konserle aynı adı taşıyan bu albümde yer alan altı sanatçı, bu konserde İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek.”

ABSTRA feat. Matthias Schubert

İlk etkinlik

Borusan Müzik Evi yeni sezonunu çağdaş müziğin önemli destekçilerinden ve yorumcularından biriyle açıyor. Ernst Krenek’in “her birini ayrı ayrı dinlemek kadar bir arada dinlemek de büyük bir zevk” dediği, Viyana müzik kültürüne özgü yüksek bir teknik düzeyi ve ses kalitesini temsil eden solistler topluluğu ensemble XXI. jahrhundert (EXXI), yeni sezonda Borusan Müzik Evi’nin ilk konuğu oluyor. Onur Türkmen ve Petra Stump-Linshalm’a kendileri tarafından sipariş verilen eserlerin Türkiye prömiyerleri ile EXXI, 9 Kasım Perşembe günü, saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde olacak.

Borusan Müzik Evi konserlerini kaçırmamak gerekiyor.