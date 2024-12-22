Borusan Quartet’ten yeni yıl konseri

Borusan Quartet'in yeni yıl konseri, müzikseverlere yeni yılı klasik müziğin büyüleyici atmosferinde karşılama fırsatı sunuyor. Oda müziğinin seçkin örneklerinin sunulacağı ve 25 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek “Minyatürler” başlıklı özel konser, aynı zamanda Borusan Quartet'in virtüözitesine ve müzikal birlikteliğine de bir kez daha tanıklık etmeye imkân tanıyor.

Zengin ve çeşitli bir program

Bir yılbaşı klasiği olarak baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme yapıtların yanı sıra Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar gibi bestecilerin sevilen eserleri de seslendirilecek. Konserde ayrıca, yaylı çalgılar dörtlüsünün vurmalı çalgılarla etkileyici birlikteliğine de tanık olunacak. Bu özel gecede Borusan Quartet'e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun konuk sanatçı olarak eşlik edecek. Konser öncesi, saat 19.00-19.30 arasında ise Aydın Büke ve Serhan Bali müzikseverleri konsere hazırlayacak keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.