Borusan Sanat 25. sezonuna 10 Ekim’de merhaba diyor

Borusan Sanat, yepyeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşıyor. Bu sezon BİFO için ayrı bir önem taşıyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyada klasik müzik hayatına katkıda bulunan BİFO, müzik yolculuğunda 25 yıldır başarılı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Borusan Quartet ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın sıcak atmosferinde izleyicileri oda müziğinin sevilen eserleriyle buluşturuyor.

Bu sezon BİFO, onursal şefi Gürer Aykal ve sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Laurence Equilbey ve Nil Venditti’nin konuk şef olacağı konserlerinde, Helene Walter, Alena Baeva, Chloe Ji-Yeong Mun, Marco Vergini, Marlis Petersen, Enrico Pace, Jan Mráček, Can Çakmur, Çağ Erçağ ve Ziyu He gibi solistlere eşlik edecek.

“Gurur ve mutlulukla kutluyoruz”

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni sezona dair programla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“1999 yılında kurduğumuz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) 25. yaşını gurur ve mutlulukla kutluyoruz. BİFO yurtdışında bilinen ve takip edilen bir orkestra olarak ülkemizin kültür ve sanat yaşamında da önemli bir yere sahip. Bu önemli birikimi yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşımanın heyecanını yaşıyoruz.”

BİFO yeni sezonunu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergileyeceği performansların ilki olan 10 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de, orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayacak bir yapıtla açıyor. Gustav Mahler’in 4. Senfoni’sini seslendireceği gecede Hélène Walter sahne alıyor. BİFO’yu sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yöneteceği konserde ayrıca Cumhuriyetimizin değerli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un ve Felix Mendelssohn’un yapıtları seslendirilecek.

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi

Equilbey ve Baeva

BİFO, 17 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde klasik müziğin iki ünlü ismini ağırlıyor: şef Laurence Equilbey ve keman sanatçısı Alena Baeva. Konserde Beethoven’ın Atina Harabeleri Uvertürü, Mendelssohn’un Keman Konçertosu ve Farrenc’in 3. Senfoni’si seslendirilecek.

Mozart’ın farklı dönemleri

28 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, onursal şefi Gürer Aykal’ın yönetimindeki BİFO, piyanist Chloe Ji-Yeong Mun ile bir araya geliyor. Mozart programında bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosu, 28 numaralı Senfoni’si ve İki Marş eseri seslendirilecek.

Müziğin başkentlerinden

5 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde şef Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Borusan Grubu’nun 80. yılına özel düzenlenecek konserde piyanist Marco Vergini’yi konuk edecek. Konserde Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Gecenin programında ayrıca Respighi’nin Roma Çeşmeleri ve Schumann’ın 1. Senfonisi yer alıyor.

Yeni yıl konseri

9 Ocak Perşembe günü, saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak BİFO, şef Carlo Tenan yönetiminde soprano Marlis Petersen ile yeni yılı karşılayacak.

Mahler 5. Senfoni

Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, 13 Şubat Perşembe 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bir “Mahler” gecesine davet ediyor. Konserde Mahler’in 5. Senfoni’si yorumlanacak.

Baharın ilk günleri

6 Mart Perşembe günü, saat 20.00’de Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde piyanist Enrico Pace’i ağırlıyor.

13 Mart Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek baharın ilk konserinde BİFO’yu şef Nil Venditti yönetecek. Konserde kimancıi Jan Mráček, genç piyanist Can Çakmur, viyolonselci Çağ Erçağ, Beethoven’ın Üçlü Konçerto’sunu yorumlayacak.

Sezonun son konseri

15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin konuk solisti keman sanatçısı Ziyu He. He, konserde Britten’ın Re minör Keman Konçertosu’nu seslendirecek.

Borusan Quartet

Borusan Quartet’te yeni sezon

Borusan Quartet, 2024/25 sezonunda vereceği dört konserde müzikseverler ile buluşacak. 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği “Müzikal Armağan” başlığını taşıyan konserde Schumann ve Mendelssohn’un eserlerini seslendirecek.

Borusan Quartet, 25 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’ndaki yeni yıl konserinde dinleyenlere renkli bir program sunacak.

Borusan Quartet, “Oda Müziğinin Ustaları” konseriyle 19 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda olacak.

7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sezonun son konseri için müzikseverlerle bir araya gelecek.