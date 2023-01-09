Borusan Sanat yeni yıla merhaba diyor!

BİFO, 2023’ün ilk aylarında sahnesinde Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Manuel Blanco, Chloe Ji-Yeong Mun, Igudesman & Joo, Lucy Landymore, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen, “BİFO ve Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar Konseri”yle Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Tolga Atalay Ün, Veriko Tchumburidze ve Emir İlgen gibi yıldız solistlerin yanı sıra; Karel Deseure, James Judd, Ludovic Morlot, Emilia Hoving ve Lina González-Granados gibi önemli şefleri de konuk edecek.

Yeni yıl konseri

12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki konserde iki başarılı kadın sanatçı BİFO ile buluşacak. BİFO’nun geleneksel yeni yıl konseri, bu sezon dünyanın dört bir yanından sesleri kapsayan çok renkli bir programla müzikseverlere ulaşacak. Konserde BİFO’yu, Suisse Romande Orkestrası, San Francisco, Seattle ve Toronto Orkestraları, Danimarka Kraliyet Balesi, İngiliz Ulusal Operası, New York Şehir Balesi gibi köklü kurum ve orkestralarla konserler veren Carolyn Kuan yönetecek. John Williams, Alexander Arutunian, Leonard Bernstein ve Arturo Márquez’in yanı sıra geç romantik dönem yapıtlarından bir seçkinin de sunulacağı konserin solisti ise Norveçli kadın trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth olacak. Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Borusansanat.tv

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlerine ulaştırmaya devam ediyor. Platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.