Borusan Sanat yılın son konserinde tango rüzgârları estirecek

Borusan Quartet 2023 yılını önemli bir konserle kapatıyor. Bir Borusan Quartet klasiği olarak Piazzolla akşamı bu kez yılın son konseri olarak müzikseverleri bekliyor. 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda tangonun büyük ustası, 20. yüzyıl müziğinin eşsiz bestecilerinden Astor Piazzolla, Borusan Quartet’in yorumuyla bir kez daha izleyicilerle. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Süreyya Operası’nın üst katında saat 19.00 - 19.30 arasında konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Program

Programda şu eserler seslendirilecek: Primavera Porteña, Celos, La Muerte del Angel, Jeanne Y Paul, Verano Porteño, Oblivion, Chant y fuga, Adios Nonino, Escualo, Invierno Porteño, Otoño Porteño, Jorge Adios, Libertango.