Borusan Sanat’ın Nisan ayı programı açıklandı

Borusan Sanat’ta Nisan ayı programı açıklandı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlarken, Borusan Müzik Evi, Sigrid Horn ve James Brandon Lewis Trio konserleriyle izleyiciye keyifli bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Borusan Quartet ise bu sezon vereceği son konserde BİFO solistleri ile bir araya geliyor. Borusan Sanat’ın çevrimiçi platformu borusansanat.tv’de sevilen konserlerin kayıtları yayınlanmaya devam ediyor.

Igudesman & Joo

Kendine has esprili tarzları ve sundukları gösterileri ile dünya çapında çok sayıda hayranı olan Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo, 6 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverler ile buluşacak. BİFO’nun Sascha Goetzel yönetiminde vereceği konserde, Viyana’dan dünyaya açılan ödüllü perküsyoncu ve besteci Lucy Landymore, topluluğun bu sezon ağırlayacağı kadın sanatçılardan.

Dikkat çekici bir konser

BİFO’nun 13 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştireceği konserin şeflik kürsüsünde Lina González-Granados yer alıyor. 2020’den itibaren günümüze dek Riccardo Muti’nin rehberliğinde çalışmalarına devam eden, 2021 yılında La Maestra Yarışması’nda üçüncülük ödülüne ve ECHO Özel Ödülü’ne layık görülen Lina González-Granados, Seattle Senfoni Orkestrası ile içinde bulunduğumuz sezonda birlikte çalan, geçtiğimiz sezon Rachmaninov Festivali’nde bestecinin yapıtlarını yorumlayarak olağanüstü bir performans sergileyen piyanist Denis Kozhukhin’le İstanbul’da ilk kez buluşacak.

Nisan ayı son konseri

BİFO, 20 Nisan Perşembe günü 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin solisti ise Nürnberg’deki ilk sahne performansının ardından dikkatleri üzerine çeken, ardından Rhein, Berlin, Viyana, Londra ve Paris sahnelerinde başarılara imza atan koloratur soprano Marlis Petersen olacak. Petersen’ın Türkiye’de vereceği bu ilk konserde BİFO’yu Patrick Hahn yönetecek.

Borusan Quartet

Borusan Quartet 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda vereceği sezonun son konserinde, her biri kendi alanında Türkiye’nin önde gelen solistleri olan sanatçı dostlarıyla bir araya gelecek. BİFO solistleri Cem Akçora, Sertan Sancar, Ferhat Göksel ve Sezai Kocabıyık, Borusan Quartet’le birlikte, klasik dönemden romantik döneme uzanan bir yolculukta, oda müziği repertuvarının usta bestecilerce yazılmış eserleriyle sezona veda edecek.

“Uluslararası Caz Günü”ne özel

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle düzenlenen 35. Nova Muzak serisinde, James Brandon Lewis Trio, Borusan Müzik Evi sahnesine konuk olacak. Caz müziğinin dünyanın dört bir köşesindeki insanları birleştirmedeki rolünü vurgulamak için 2011’den bu yana kutlanan “Uluslararası Caz Günü” kapsamında yer alan bu konser, 30 Nisan Pazar günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek.

Borusansanat.tv

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv onserleri, izleyenlere ulaştırmaya devam ediyor. Sezon boyunca gerçekleşen konserlerin kayıtlarına ulaşıldığı platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler her hafta yayınlanan farklı programlarla izleyiciyle buluşuyor.

Borusan Klasik’te canlı yayın

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.