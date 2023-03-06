Borusan Sanat’tan afet bölgesine destek konserleri

Borusan Sanat, Mart ayında izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Yaşanılan zor günleri aşabilme umuduyla müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü önemseyen kurum, Mart ayındaki tüm konserlerinin gelirini, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bağışlayacak.

Noise ve deneysel müzik

Farklı jenerasyondan iki öncü isim deneysel müzikte birleşiyor. Birçok avangart, endüstriyel, deneysel projeye de imza atan Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan FM Einheit ilk Türkiye konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez’in katılımıyla Borusan Müzik Evi’nde veriyor. Müzisyenlerin solo gösterilerle başlayıp FM Einheit ve Batur Sönmez’in özel ortak performanslarıyla son bulacağı bu konser, 10 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde.

“Timuçin Şahin’s Flow State”

New York Times’ın “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” diye tanımladığı Timuçin Şahin; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşturduğu Timuçin Şahin’s Flow State grubu ile 11 Mart Cumartesi saat 21.00’de müzikseverlerle bir araya geliyor.

Anıl Eraslan, Borusan Müzik Evi’nde

Rüya, doğaçlama ve film arasındaki ilişkileri temel alan uzun soluklu bir belgesel projesinin parçası olan deneysel müzik topluluğu Dream Works, 17 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak.