Bozcaada Caz Festivali Eylül’de sekizinci kez müzikseverlerle buluşacak

Bozcaada Caz Festivali, 6-7-8 Eylül 2024 tarihleri arasında sekizinci kez yola çıkıyor. Bu yıl biyoçeşitliliğin, sürdürülebilirliğin ve dayanıklılığın da doğal bir modeli olan “Miselyum” temasını odağına alan festival, katılımcılarını bu yaklaşım çerçevesinde, birlikte büyümenin, dönüşmenin ve yaratmanın gücünü keşfe davet ediyor.

Bozcaada Caz Festivali’nin kurucularından Çağıl Özdemir, festivale dair şunları söylüyor:

“Gücünü kurduğu bağlardan alan Bozcaada Caz Festivali’nin bu seneki Miselyum temasıyla bu bağları nasıl güçlendirebileceğimizi ve birbirimizden öğrenmeye devam ederken paydaşlarımızın arasında organik ve dinamik bir etkileşim ağını nasıl kurabileceğimizi keşfetmek için çok heyecanlıyız.”

Festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral ise festivalle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getiriyor:

“Herkes için kültür sanat”

“Kültür ve sanatın sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir olması Paribu için son derece önemli. Kurulduğumuz günden bu yana kültür sanat alanını sahipleniyor ve ona destek veriyoruz. Bu doğrultuda kolektif bilinci, sürdürülebilirliği ve sanatın pek çok dalını destekleyen Bozcaada Caz Festivali’nin sekizinci yılında da bu önemli festivalin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Program

Festivalin programı şöyle:

6 Eylül Cuma

Anika Nilles / Nevell (DE), Deniz Taşar, Léon Phal (FR).

7 Eylül Cumartesi

Bozcaada Ensemble (Önder Focan, Alper Yılmaz, Monika Bulanda, Adem Gülşen, Anıl Şallıel, Barış Doğukan Yazıcı), Kraak & Smaak (NL), KLEIN (LU), Ömer Karaçuha Quartet.

8 Eylül Pazar

Alfa Mist (UK), Cenk Erdoğan Trio, Girls in Airports (DK).

DJ Set: Childplay.