Buika ve Kibariye aynı sahnede buluşacaklar

Müzik dünyasının iki güçlü sesi, aynı sahneyi paylaşacaklar: İspanyol müziğinin Grammy ödüllü yıldızı Buika, Türk arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye. BKM organizasyonuyla 19 Şubat tarihinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek özel konser, iki farklı müzik kültürünü buluşturacak.

Buika'nın büyüleyici vokali ve Kibariye'nin güçlü yorumuyla hayat bulacak şarkılar, dinleyicilere benzersiz bir müzik ziyafeti sunacak. Konserde, iki sanatçı düet de yapacaklar. Bu özel düetler, 2025'in ilk çeyreğinde dijital platformlarda da yayınlanacak.

Biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.