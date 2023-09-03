Bülent Evcil’in yeni albümü tüm dijital platformlarda

İstanbul, CRR konser salonunda, Flüt sanatçısı Bülent Evcil, Şef Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdikleri “Türk Flüt Konçertoları” konser kaydı dijital platformlarda yayınlandı.

Kayıtta, Ekrem Zeki Ün’ün Flüt Konçertosu, Turgay Erdener'in Yaylı Orkestra ve Solo Flüt için süiti ve dünya prömiyeri olan Kamran İnce’nin Flüt konçertosu yer alıyor.

Dinleyiciler, Bülent Evcil'in virtüozitesi, Murat Cem Orhan'ın deneyimli şefliği ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın performansı ile ortaya çıkan etkileyici bir sinerjiye tanık oluyorlar.