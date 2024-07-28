Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Baselitz’in eserleri İstanbul’a gelecek

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 13 Eylül’den itibaren Akbank Sanat’ın desteğiyle çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Alman ressam, baskı sanatçısı ve heykeltıraş Georg Baselitz’in eserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçının yakın geçmişte ürettiği yüze yakın büyük boyutlu resim ve heykelden oluşan Georg Baselitz: Son On Yıl başlıklı sergi, SSM’nin tüm galeri alanlarında ve bahçesinde yer alacak. SSM’de gerçekleşecek serginin yanı sıra sanatçının gravür çalışmalarından kapsamlı bir seçki eşzamanlı olarak Akbank Sanat’ta ziyaretçiyle buluşacak. Serginin küratörlüğünü sanatçının eserleri konusunda uzman olan Sir Norman Rosenthal üstlenmiş.

45 yıldır sanat dünyasında

1980'den bu yana uluslararası sanat dünyasında derin bir etkiye sahip olmuş olan Baselitz, 20. yüzyılın ikinci yarısında Alman sanatı için yeni bir kimlik şekillendirmiş; İkinci Dünya Savaşı'nın travma ve trajedisine tepki olarak, benzersiz ve tamamen bireysel kalan bir sanatsal üslup geliştirmiş. 1969’dan beri kompozisyonlarını başaşağı resmeden sanatçı için bu yeni format, biçimi içeriğinden arındırmanın, soyutlama ve figürasyon arasında bir yerde durmanın ve zamanında geleneksel olarak kabul edilen bir mecrada devrim yaratmanın bir yolu olmuş.

Sergiye eşlik eden kapsamlı bir kataloğun yanı sıra konferans serisi, film gösterimleri, yetişkin ve çocuk eğitimleri ve atölyelerden oluşan zengin bir program Georg Baselitz’in yarım asırlık yaratıcı süreci ve sanatsal arayışına dair derinlikli bir bakış sunacak.