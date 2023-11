Caz sahnelerinin parıltılı ismi China Moses 1 Aralık'ta CRR’de

Takip Et

Dünya basınında adından övgüyle söz edilen China Moses, London Evening Standard'a göre "keskin bir ses, güçlü vuruşlar ve sıra dışı bir kişilik" barındırıyor. All About Jazz onu "caz dünyasının parlayan yeni yıldızı" olarak tanımlıyor. Times İngiltere ise “Yüksek topuklu Paris şıklığıyla göz kamaştırıyor, sahneye girdiği andan itibaren sahneye hükmediyor” diyerek Moses’un sahne karizmasına dikkat çekiyor.

Grammy ödüllü müzisyen Dee Dee Bridgewater ve yönetmen Gilbert Moses'in kızı olan China Moses, Los Angeles doğumlu ve Paris'te büyümüş bir sanatçı. Müzik kariyerinin yanı sıra MTV Fransa ve TSF Jazz Radyo'da sunuculuk yaparak çok yönlülüğünü kanıtladı, Guru, DJ Mehdi, Karriem Riggins, Meshell Ndegeocello ve Anthony Marshall gibi isimlerle çalıştı.

16 yaşında çıkardığı "Time" adlı single ile dikkatleri üzerine çeken Moses, 2009'da idolü Dinah Washington'ı anan "This One's For Dinah" (Blue Note Fransa) albümü ile müzik dünyasında derin bir iz bıraktı. Piyanist Raphaël Lemonnier ile birlikte 2012'de çıkardığı "Crazy Blues" albümü, İngiltere "Times" tarafından 2013'ün en iyi 100 albümünden biri olarak gösterildi.

Son albümü "Nightintales" (EDEL) ile kendi müzikal yolculuğunda yeni bir dönem başlatan China Moses, 1 Aralık'ta CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.