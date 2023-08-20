Cazın farklı renkleri 33. Akbank Caz Festivali ile şehre taşınıyor

Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında bir kez daha şehri cazın renkleri ve tınılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.Farklı müzik türlerini bir araya getirdiği programıyla uzun senelerdir beğeniyle takip edilen Akbank Caz Festivali, 33. kez kapılarını açacak. Festivalde, açıklanan 7 konserin ardından, 10 konserin daha biletleri satışa çıktı. Festivalin organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Konserler

“500 yıllık usullerle caz” olarak tanımladıkları müzikleriyle caza geniş bir zaman aralığında taze bir soluk getiren Sub-Rehavi, 26 Eylül’de, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

Caz kontrbasa teknik ve müzikal açıdan pek çok katkıda bulunmuş Niels-Henning Ørsted Pedersen’in ekolünü sürdürmeyi kendisine ilke edinen Yarkın Tuncer; sayısız film müziği bestesinin yanı sıra prodüktör, aranjör ve stüdyo müzisyeni olarak çalışmalarını sürdüren Cem Tuncer ve 26 yıl çalıştığı TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’ndan 2011 yılında orkestranın şefi olarak emekli olan, farklı nesillerden pek çok müzisyenle çalışmalarını sürdüren gitarist ve akademisyen Neşet Ruacan, 27 Eylül’de, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

2001’den bu yana özgün performanslarıyla dikkat çeken ve Afrobeat efsanesi Orlando Julius’la kayıtlar yapan Ayyuka, 29 Eylül’de, Babylon sahnesinde dinleyicileri psikedelik rock, funk, dub, arabesk ve Afrobeat gibi türlerle örülü bir yolculuğa çıkaracak.

Wayne Shorter Tribute Band

30 Eylül’de ise yine Babylon sahnesinde Gabi Hartmann; fado geleneklerinden modern caza uzanan geniş bir alanda, çok dilli ve çok renkli müzikleriyle dinleyicilerin karşısında olacak.

Festivalin en özel anlarından biri de 3 Ekim akşamı, Akbank Sanat’ta cazın efsane isimlerinden Wayne Shorter anısına gerçekleştirilecek performansla yaşanacak. Wayne Shorter Tribute Band, yorumladıkları Shorter parçalarıyla, müzisyenin yaşamının ve köklü mirasının kutlandığı, Hakan Tüfekçi ve Hakan Atala sunumuyla özel bir performansa imza atacak.

Aynı tarihte Cemal Reşit Rey Konser Salonu ise Sissoko Segal Parisien Peirani’den iki virtüöz duo’nun bir quartet formunu aldığı buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Zoe Rahman

‘Parıldayan bir çağdaş sanat öncüsü’ olarak tanımlanan Zoe Rahman, yeni albümü ‘Colour of Sound’un turnesi kapsamında, 4 Ekim’de trio’suyla Akbank Sanat’ta sahne alacak.

Aynı tarihte Ella and Louis Tribute konserinde, Türkiye cazının usta trompetçisi Şenova Ülker ve etkileyici doğaçlamalarıyla beğeni toplayan caz vokalisti Cemre Necefbaş, Armstrong ve Fitzgerald’ın ortak kayıtlarından oluşan bol swingli bir repertuar ile 04 Ekim’de Nardis’de olacak.

Mehmet Uluğ anısına

Şehre bıraktığı derin caz izleri ile anılan Mehmet Uluğ anısına, festival kapsamında her yıl düzenlenen Mehmet Uluğ Gecesi’nin bu yılki edisyonu için İlhan Erşahin & Friends, 6 Ekim akşamı Babylon’da dinleyicileriyle buluşacak.

30 yıllık müzik yolculuğuyla tınıları dünyanın dört bir yanına uzanan eserlere imza atan Erik Truffaz ise 7 Ekim’de Babylon’daki “Rollin’ & Clap!” performansıyla yeniden ‘şehre dönüyor’.