Cebimize sığan yeni dünya: Dikey ekonomi

Medya dünyasında artık yalnızca içerikler değil, ekranların yönü de ekonomi yaratıyor. Dikey video pazarı bugün 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Reklam modellerinden oyunculuk ritmine kadar her şey yeniden yazılıyor.

Bir ekran düşünün… Duvara asılı değil. Salonun baş köşesinde durmuyor. Kumandası yok. Üstelik tek bir aileye değil, tek bir insana ait. Metroda elde tutuluyor, vapurda kaydırılıyor, havaalanında birkaç dakikalık boşlukta açılıyor. Dünya belki de ilk kez ekranı değil, ekranı tutuş biçimini değiştiriyor. Ve görünen o ki bu değişim yalnızca teknoloji alışkanlıklarını değil, medya ekonomisinin bütün kurallarını yeniden yazıyor. Bugün dikey video pazarı 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Uzmanlara göre 2033 yılına gelindiğinde bu rakamın 600 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Bu yalnızca yeni bir video türünün yükselişi değil; reklamdan yapımcılığa, oyunculuktan senaryo yazımına kadar uzanan yeni bir sektörün doğuşu anlamına geliyor. Çünkü artık mesele yalnızca neyin izlendiği değil, nasıl izlendiği.

Yeni “prime time”

Eskiden televizyon kanalları insanların eve dönüş saatine göre yayın akışı hazırlardı. Şimdi ise herkes kendi yayın saatini kendi yaratıyor. Sabah kahvesinde birkaç dakikalık bir bölüm, asansörde geçen kısa bir video, gece uyumadan önce açılan dikey bir dizi… “Prime time” artık belirli bir saate değil, insanın elini telefona götürdüğü ana dönüşmüş durumda. Bu yüzden medya şirketleri artık yalnızca içerik üretmiyor; dikkat üretmeye çalışıyor. Çünkü dijital çağın en değerli şeyi zaman değil, odaklanma süresi.

Dikkatin finansal değeri

2025’in yalnızca ilk çeyreğinde kısa drama uygulamalarının toplam geliri 700 milyon doları geçti. Bu veri, dikey ekran ekonomisinin artık geçici bir gençlik eğilimi olmadığını açık biçimde gösteriyor. Yatırımcılar yeni nesil platformlara yöneliyor. Yapım şirketleri kısa süreli diziler için özel ekipler kuruyor. Oyuncular birkaç dakikalık bölümlerle milyonlara ulaşabiliyor. Senaryo yapısı değişiyor; artık uzun girişler değil, ilk saniyede kurulan gerilim önemli hale geliyor. Çünkü yeni medya düzeninde hikâyenin süresinden çok, izleyiciyi ne kadar hızlı yakaladığı önem taşıyor.

Yeni yapım dili

Dikey ekranlar yalnızca görüntü oranını değiştirmedi; kurgu mantığını da dönüştürdü. Artık sahneler daha hızlı akıyor. Diyaloglar daha kısa kuruluyor. Bölümler birkaç dakikaya sığıyor. Kamera kullanımı bile telefon ekranına göre yeniden düşünülüyor. Bir başka deyişle, yeni bir estetik doğuyor.

Bu dönüşüm yalnızca Batı merkezli de değil. Çin ve Güney Kore başta olmak üzere Asya’daki kısa drama ekonomisi küresel medya şirketleri tarafından dikkatle izleniyor. Çünkü burada oluşan üretim modeli, geleceğin televizyon düzenine dair güçlü ipuçları taşıyor.

Türkiye neden önemli?

Türkiye’de günlük sosyal medya kullanımı üç saate yaklaşıyor. İzleme süreleri ise Avrupa ortalamasının yaklaşık yüzde 40 üzerinde.

Bu tablo, Türkiye’nin yalnızca güçlü bir dizi ihracatçısı değil, aynı zamanda yeni nesil dijital hikâye anlatıcılığında da önemli bir üretim merkezi olabileceğini gösteriyor. Türk dizilerinin yıllardır kurduğu dramatik yapı, güçlü karakter anlatımı ve duygusal tempo, dikey ekran dünyasına adapte olabilecek önemli bir potansiyel taşıyor. Belki de geleceğin küresel kısa drama üreticileri arasında Türkiye’den yeni şirketler çıkacak.

Yeni medya düzeni

Tüm bu veriler, İki Dakika Creative House’un kurucusu İlkin Kavukçu’nun ortaya koyduğu vizyonun yalnızca bir “gelecek hayali” olmadığını gösteriyor. Tam tersine, dünyanın hızla içine girdiği yeni medya düzeninin ilk işaretleri bunlar…

Bir zamanlar televizyon karşısında başlayan yayın saatleri artık insanların avuçlarının içinde yaşanıyor. Görünen o ki geleceğin ekranı duvara asılı değil; cebimizde taşıdığımız telefonlar olacak.

Türkiye’nin güçlü dizi anlatım geleneği, şimdi mobil ekranların dünyasına taşınıyor. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda yalnızca televizyon kanalları değil; kısa drama platformları, dikey yapım stüdyoları ve mobil odaklı içerik şirketleri de medya ekonomisinin yeni belirleyicileri olacak.

Bir zamanlar reyting savaşlarının şekillendirdiği sektör, artık dikkat süresinin ekonomisini konuşuyor. Ve görünen o ki geleceğin ekranı yalnızca cebimize değil, medya dünyasının merkezine de yerleşiyor.