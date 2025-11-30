Cem Yılmaz “CMXXIV” ile yeniden sahnede! Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz, geçen sezon kapalı gişe oynayan ve izlenme rekorları kıran stand-up gösterisi “CMXXIV” ile yeniden seyirci karşısına çıkıyor.

22 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği gösteride Cem Yılmaz kendine özgü mizah anlayışı, güncel gözlemleri ve yüksek temposuyla izleyicileri bir kez daha ağırlayacak.

Gösterinin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.