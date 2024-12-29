ÇEV Sanat’tan "Barış Konseri"

ÇEV Sanat’ın, genç sanatçıları ile dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez’i buluşturacağı "Barış Konseri" 13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin gönüllü üstleneceği konser QNB’nin ana sponsorluğunda, Borusan Otomotiv ve Mandarin Oriental’in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları Defne Güngör (keman), İdil Bursa (çello) Tarık Kaan Alkan (piano) ve çello sanatçısı Pablo Ferrandez’in evrensel dil müzikle Dünya Barışı için performans sergileyecekleri konseri, şef İbrahim Yazıcı yönetecek.

"Barışa Çağrı"nın prömiyer gecesi

Bu özel konserin dikkat çeken anlarından biri, ÇEV Sanat mezunlarından ve Berklee College of Music’te akademisyen olan Prof. Utar Artun’un konsere özel yazdığı "Barışa Çağrı" adlı eserin ilk defa seslendirilecek olması. Vakfın desteklediği, Hochschule für Musik Hannover’de müzik eğitimine devam eden Şef Kerem Tunçer’in yöneteceği bu prömiyer, müziğin barış ve birliktelik çağrısına katkısını bir kez daha vurgulayacak.

Cemiyet ve İş Dünyası’ndan önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek geceye, ÇEV Sanat’ın gönüllü üyelerinden Aslıgül Atasagun, Ayda Elgiz, Ayça Tamer, Berrin Güneş, Beyza Uyanoğlu, Burcu Ersöz, Cana Sialom, Dalia Garih, Dilek Türker, Feryal Gülman, Gülgün Kocaoğlu, Gamze Aksoy, Leyla Pekcan, Mehtap Ferah, Merve Tanrıverdi, Oya Gençoğlu, Pelin Akın, Prof. Oya Başak, Revna Demirören, Seval Bahçıvan Başaran, Songül Toprak Özsan, Susanne Aşçı Derebey, Tal Garih, Tülay Dölen, Yelda İpekli, Yelda Tiftik ve Yıldız Yalman destek veriyorlar.