Charlotte Cardin Zorlu PSM’de bir kez daha hayranlarıyla buluşacak!

Dinleyiciyi yumuşak sesi, duygusal şarkıları ve dokunaklı melodileriyle yakalayan, indie pop, elektropop ve caz türlerini bir araya getiren, şarkılarının çoğunda kendi imzası bulunan Charlotte Cardin, 30 Eylül’de %100 Müzik katkılarıyla “99 Nights Tour” kapsamında İstanbul’daki sevenlerine bir kez daha buluşacak.

“Main Girl”, “Dirty Dirty”, “Passive Agressive”, “Good Girl” gibi günümüzün indie pop dünyasında hitleşen parçalarıyla hayran kitlesini günden güne genişleten Cardin, 2018 yılında Juno Ödülleri’nde “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Şarkı Yazarı” ödüllerine layık görülerek başarısına başarı kattı. 2023 yılında çıkardığı 4 parçalık albümü 99 Nights ile ilgi odağı olmayı başaran sanatçının yeni albümünde yer alan “Confetti” ve “Looping” parçaları çıktığı günden itibaren milyonlarca dinleyiciye ulaştı.