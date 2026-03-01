Çikolatanın podyumu İstanbul’da

1994’te Paris’te doğan ve bugün 35’ten fazla destinasyonda düzenlenen Salon du Chocolat, yalnızca bir fuar değil; çikolatanın kültürel yolculuğunu anlatan bir platform. Türkiye’de Sözen Group temsilciliğinde ikinci kez düzenlenecek İstanbul edisyonu, bu yıl “İlham Veren Lezzetler” temasıyla yola çıkıyor. Çikolata burada yalnızca bir tat değil; bir tasarım malzemesi, bir ifade biçimi, bir sahne performansı.

Dünya şampiyonları aynı sahnede

Bu yılın dikkat çeken isimleri arasında dünya çapında tanınan pastry ve çikolata şefleri var:

Antonio Bachour, Gianluca Fusto, Andrea Tortora. Bu isimler yalnızca tarif paylaşmayacak; trendleri, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, kakao zincirindeki dönüşümleri ve çağdaş pastacılığın yönünü konuşacak. İstanbul, iki gün boyunca bir ustalık atölyesine dönüşecek.

Çok katmanlı bir deneyim

Salon du Chocolat İstanbul’un en güçlü yanlarından biri hem sektör profesyonellerine hem de çikolata tutkunlarına hitap eden yapısı. Şefler, üreticiler, tedarikçiler ve yatırımcılar için networking alanı… Markalar için yeni ürün lansmanları… Çikolata severler için workshop’lar ve tadımlar… Gastronominin endüstriyel yüzü ile ev mutfağındaki heyecan aynı mekânda buluşuyor.

Çikolata heykelleri ve podyumda moda

Programın en ikonik bölümü hiç kuşkusuz Chocolate Fashion Show. Dünyanın farklı şehirlerinde büyük ilgi gören bu gösteride, çikolatayla tasarlanmış couture parçalar podyuma çıkıyor. Moda ile gastronominin sınırları eriyor. Ayrıca çikolata heykelleri, özel sergiler ve yaratıcı yarışmalar, etkinliğe görsel bir şölen katıyor. Çikolatanın mimari bir malzemeye dönüştüğü anlar bunlar.

Küresel çikolata haritasında

Kakao üretiminden sürdürülebilirliğe, çağdaş pastacılık trendlerinden tasarım yaklaşımlarına kadar geniş bir içerik sunan Salon du Chocolat İstanbul 2026, Türkiye’nin gastronomi potansiyelini uluslararası platformda görünür kılmayı hedefliyor. İstanbul’un son yıllarda gastronomide yükselen grafiği, bu tür etkinliklerle daha da güçleniyor. Artık yalnızca tarih ve kültürle değil; tat ve tasarımla da konuşulan bir şehirden söz ediyoruz.

Bir ilham molası

10–11 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik, ajandalara şimdiden not edilmeli. Benim için Salon du Chocolat, yalnızca çikolata yemek değil; çikolatayı yeniden düşünmek demek. Bir kakao çekirdeğinin tropik topraklardan İstanbul’daki bir podyuma uzanan yolculuğu… Bir şefin elinde tasarıma dönüşen bir ganaj… Bir çikolata heykelinde donup kalan bir hayal… Bazen gastronomi, en güçlü anlatısını tatla değil; hikâyeyle kurar. İstanbul, bu bahar bir kez daha o hikâyeye ev sahipliği yapacak. Çikolatanın ilham veren dünyasında buluşmak üzere.