Çocukların çizdiği hayaller 45 yıldır büyümeye devam ediyor

45. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması jüri üyeleri olarak bu yıl İzmir’de, Yaşar Müzesi’nde bir araya geldik. Türkiye’nin yedi bölgesinden, Azerbaycan’dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gönderilen binlerce resim arasında seçim yapmak kolay değildi. Neyse ki ön elemeyi İstanbul’da yapmıştık… Her birinin ardında ayrı bir dünya, ayrı bir oyun, ayrı bir hayal olan resimler arasında tercihlerimizi belirlemek kolay olmamıştı. Bu yıl yarışmanın teması “Hayallerim ve Oyunlarım”olarak belirlenmişti. Çocuklar da bu çağrıya renklerle, çizgilerle ve hayal güçleriyle cevap vermişlerdi.

Ekranların arasına sıkışan günümüz dünyasında, çocukların hâlâ kâğıt üzerinde sokak oyunlarını, uçurtmaları ve sınırsız hayalleri yeşerttiğini görmek, geleceğe dair umutlarımızı tazelemişti.

45 yıllık bir kültür yolculuğu

Bugün artık gelenek haline gelen yarışma, yalnızca bir sanat etkinliği değil. Aynı zamanda çocukların yaratıcılığını destekleyen uzun soluklu bir kültür projesi. Bu yıl yarışmaya 3 bin 547 çocuk katıldı. Yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için iki ayrı kategoride düzenlendi. Değerlendirmelerde yalnızca teknik yeterlilik değil; yaratıcılık, hayal gücünün zenginliği, özgünlük ve çevreyle kurulan ilişkinin estetik biçimde ifade edilmesi de dikkate alındı.

Jüri başkanlığını Prof. Mümtaz Sağlam üstlenirken seçici kurulda Prof. Hayri Esmer, İhsan Yılmaz, Seray Şahinler Demir ve ben yer aldık. Müzenin salonunda, her birimiz ellerimizde resimlerle âdeta kendi çocukluğumuza döndük. Bir rengin peşinden giderken ne kadar zorlandığımızı söylememe gerek yok.

Evet, binlerce resim arasında seçim yapmak kolay değildi. Çünkü çocukların dünyasında kurallar yetişkinlerin dünyasındaki kadar katı değil. Bir balık gökyüzünde uçabiliyor, bir ağaç konuşabiliyor, bir oyun bütün dünyayı değiştirebiliyor. Belki de bu yüzden çocuk resimlerine bakmak geleceğe bakmak gibi.

İlkokul Kategorisi (6-10 yaş) kazananı: Saliha Zeren Bodur - Samsun

Oyun ve hayal kurmanın değeri

Yarışmanın değerlendirme toplantısı öncesinde bir araya geldiğimiz Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, çocukların fiziksel gelişimleri kadar zihinsel gelişimlerini desteklemeyi de önemsediklerini vurguladı.

45 yıldır devam eden bu yarışmanın milyonlarca çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına imkân sağladığını belirten Yiğitbaşı, bu yıl seçilen temayla çocukların hayal dünyalarına ve oyunlarına daha yakından bakmayı amaçladıklarını ifade etti. Gerçekten de çocukluk denildiğinde akla gelen ilk iki kavram oyun ve hayal. Oyun çocuğun kendini ifade etme biçimi; hayal ise geleceği kurma aracı. Resimler ise bu iki dünyanın kesiştiği en özgür alanlardan biri.

Türkiye’nin dört bir yanından

Bu yılın kazananları arasında Antalya’dan Erzincan’a, Samsun’dan Gaziantep’e, Tekirdağ’dan İzmir’e kadar pek çok şehirden çocuklar yer aldı.

Her bölgenin birincileri kendi yaş kategorilerinde bisiklet ödülünün sahibi olurken, jüri tarafından seçilen üç öğrenciye de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir eğitim-öğretim yılı boyunca burs desteği verilecek. Ancak bu yarışmanın gerçek ödülü yalnızca bisiklet ya da burs değil. Bir çocuğun yaptığı resmin görülmesi, değerlendirilmesi ve ciddiye alınması da başlı başına önemli bir kazanım.

Pınar Çocuk Resim Yarışması jüri üyeleri İhsan Yılmaz, Prof. Dr. Hayri Esmer, Faruk Şüyün, Seray Şahinler Demir, Prof. Mümtaz Sağlam (soldan)

Geleceğe renkli bir iz

Çocuk resimleri her zaman umut taşır. Çünkü onlar dünyayı olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi çizerler. Yaşar Müzesi’nin üst katında masaların üzerine serpilmiş finale kalan onlarca resme bakarken bunu bir kez daha düşündüm. Bugünün çocukları, yarının sanatçıları olmak zorunda değiller. Ama hayal kurabilen, düşünebilen, üretebilen bireyler olmaları için sanatla buluşmaları gerekiyor.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 45 yıldır sürdürdüğü şey de tam olarak bu: Çocuklara yalnızca resim yaptırmak değil, onların hayallerine alan açmak.

Ve belki de geleceği değiştiren her büyük hikâye, önce bir çocuğun çizdiği küçük bir resimle başlıyor.