  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Coğrafi tescil işaretli Osmaneli karpuzunda hasat başladı
Takip Et

Coğrafi tescil işaretli Osmaneli karpuzunda hasat başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üretilen coğrafi işaretli karpuz, tarlalardan hasat edilerek satış noktalarına gönderilmeye başlandı. Ancak üretici bu yıl fiyatlardan memnun değil. Üreticiler, "Maliyetimiz geçen yıla göre yüzde 200 arttı. Gübre fiyatları, mazot fiyatları işçilikler bu yıl belimizi büktü." diyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Coğrafi tescil işaretli Osmaneli karpuzunda hasat başladı
Takip Et

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu, ilçenin önemli üretim merkezlerinden Medetli köyündeki arazilerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıyor. Tüccarlar tarafından alınarak kamyonlara yüklenen karpuzlar, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok kente götürülerek manav, market ve pazarlarda tüketiciye buluşturuluyor.

"Maliyetimiz geçen yıla göre yüzde 200 arttı"

Osmaneli karpuzunun tüketiciler tarafından aroması, tadı ve kalitesiyle ilgi gördüğünü belirten üretici, "Maliyetimiz geçen yıla göre yüzde 200 arttı. Gübre fiyatları, mazot fiyatları işçilikler bu yıl belimizi büktü. Ama sattığımız karpuz geçen yıla göre dörtte birden daha aşağı indi. Geçen yıl en kötü karpuzu 50-60 liraya satarken 1 metrekaresini bu sene bu tarlayı 7 liraya veriyoruz. Bu tarlada en az 7 ton mal var, yani 1 liraya geliyor kilogramı. Şehirlerde bulunan marketlerde bu karpuz en ucuzu 10 lira aşağıya yok. Aracı bizden daha çok fazla para kazanıyor"

Öte yandan Vali Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen Soğucakpınar ile Kaşıkçılar köylerinde 857 dekar alanda üretilen 6 bin ton karpuzun bir zincir marketler tarafından satın alındığını söyledi.

ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel

 

Yaşam Keyfi
Contemporary Istanbul 20. yılını Tersane İstanbul’da kutlayacak
Contemporary Istanbul 20. yılını Tersane İstanbul’da kutlayacak
18. İstanbul Bienali’nin mekânları açıklandı
18. İstanbul Bienali’nin mekânları açıklandı
Ayvalık’ta klasik müziğin büyüsü: 11. AIMA Müzik Festivali başlıyor
Ayvalık’ta klasik müziğin büyüsü: 11. AIMA Müzik Festivali başlıyor
Yeryüzünün dönüşen yüzü Borusan Contemporary’de
Yeryüzünün dönüşen yüzü Borusan Contemporary’de
Genç sosyal bilimcilere destek
Genç sosyal bilimcilere destek
Deniz ürünleri sevenler için Selimpaşa’da özel bir mekân
Deniz ürünleri sevenler için Selimpaşa’da özel bir mekân