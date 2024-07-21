Coşkun Aral ile Türkiye'nin doğusuna belgesel bir yolculuk

Coşkun Aral’ın çektiği belgesel, Kemaliye’de başlıyor ve ardından izleyicileri 25 kilometre uzunluğunda bir doğa harikası olan dramatik Karanlık Kanyon'a götürüyor. Kanyonun Taşyol'u inşa etmesi ve eşsiz manzaraları sunuluyor. Belgesel kapsamında Van'ın Erciş İlçesi'nde Ulupamir Köyü de ziyaret ediliyor. Burada inci kefali balığının göçü belgeleniyor. Macera, Ağrı Dağı'na doğru devam ediyor. Yolculuk ayrıca Yozgat'taki Sarıkaya Roma Hamamı'nı ziyareti de içeriyor. UNESCO'nun kültürel miras geçici listesinde yer alan bu tarihi alan derinlemesine incelenerek kültürel ve tarihi önemi yansıtılıyor.

Coşkun Aral’ın Huawei Pura 70 Ultra ile çektiği belgesel, Kapadokya'nın büyülü bölgelerinde ve dingin Tuz Gölü'nde sona eriyor.

Belgeseli https://www.youtube.com/watch?v=u2DGIFg5cqE adresini ziyaret ederek izleyebilirsiniz…