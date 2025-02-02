Culinary Forum gastronomi buluşması, 26-27 Şubat'ta Antalya'da!

Gastronomi sektörü bu kez 26 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek olan "Culinary Forum"da bir araya geliyor. Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan, gastronomide küresel oyuncu olmanın tek yolunun eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla mümkün olduğunu vurgulayarak, "öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze ve en önemlisi de Türkiye gastronomisine katkı sağlamak hedefimiz" diyor.

"Xperience" temasıyla üçüncü kez

Bu yıl üçüncü kez "XPERIENCE" temasıyla 26-27 Şubat tarihlerinde Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel'de gerçekleşecek olan Culinary Forum, gastronomi sektörünün önemli isimlerini bir araya getirecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki 57 üniversiteden yaklaşık 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi ile horeka sektör liderleri, şefler, gastronomi uzmanları ve akademisyenler etkinlikte yer alacak.

İki gün boyunca yaklaşık 7 bin kişiyi ağırlayacak olan etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri öğrencilere tecrübelerini aktarırken, networking ve portfolyo buluşmaları da gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin kariyerlerinde yeni rotalar çizmelerine yardımcı olacak.

Murat Aslan

Öğrenci sayısı 65 bine ulaştı

Gastronomide küresel oyuncu olmanın tek yolunun eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla mümkün olduğunu ifade eden Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan, Türkiye'deki büyüyen gastronomi trendi ve beraberinde gastronomi eğitiminin kalitesinin artmasının, üniversitelerdeki gastronomi ve aşçılık bölümlerinin gün geçtikçe büyümesine neden olduğunu belirtti.

Aslan, "2015 yılı ÖSYM yerleştirme kılavuzuna göre bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olan üniversite sayısı 28, bölüm sayısı 35 iken, 2024 yılında ise bünyesinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olan üniversite sayısı yüzde 379 artarak 101'e yükselmiş, bölüm sayısı da ikinci öğretimlerin kapatılmasına rağmen 113 olmuştur. Ülkemizde lisans-ön lisans eğitimleri dahil olmak üzere yaklaşık 65 bin öğrenci yiyecek içecek alanında eğitim görmektedir. Öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze ve en önemlisi de Türkiye gastronomisine ve gastronomimizin geleceğine katkı sağlamak hedefimiz" dedi.

Türk gastronomisine destek

Eğitim odaklı içerikleriyle fark yaratan Culinary Forum'un, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci ve akademisyenlerle gastronomi eğitimini destekleyen tek etkinlik olduğunu ifade eden Murat Aslan, etkinliğin sonunda akademisyenler ve şeflerin beraber yazdığı akademik bir kitabın yayınlandığını söyledi. Aslan, "Geçen sene çıkan kitabın içeriği endüstriyel mutfak tasarımıyla ilgiliydi, bu yılkinin konusu da 'kahve' olacak. Bu kitaplar Türkiye'deki tüm gastronomi üniversitelerine dağıtılıyor. Böylelikle bu organizasyonun uzun süreli ve sürdürülebilir bir etkisi de oluyor" diye konuştu.