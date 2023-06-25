Cumhuriyetimizin 100. Yılında “Asırlık Restoranların Zamansız Tabakları”

Jumbo ve IWSA işbirliğiyle ilki düzenlenen 'Asırlık Restoranlardan Zamansız Tabaklar' etkinlik serisi, Türk mutfak kültürünün asırlık mirasını kutluyor. Jumbo, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçası haline gelen restoranların ortak noktası olan 'zamansızlık ve kalite' vurgusundan yola çıkarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında lezzetleriyle markalaşmış asırlık restoranların sevilen yemeklerini aynı sofrada bir araya getirdi. 'Asırlık Restoranlardan Zamansız Tabaklar' temasıyla gerçekleşen etkinlikler serisinin ilkinde; Pandeli, Yanyalı Fehmi, Tarihi Karaköy Balıkçısı gibi restoranların 100 yıldır İstanbullularla buluşturduğu en sevilen yemekler, şef Seray Öztürk’ün yorumu ve gazeteci yazar Mehmet Yaşin’in anlatımıyla sofralara taşındı.

Jumbo Pazarlama Müdürü Selda Sakaroğlu Solak, Şef Seray Öztürk

IWSA’da gerçekleşen yemekte Hacı Abdullah Lokantası’ndan Abdullah Korun ve Turgut Gülen, Pandeli Lokantası’ndan Özay Çınar, Şef Abdullah Sevin, Yanyalı Fehmi Lokantası’ndan Can Sönmezer ve Tarihi Karaköy Balıkçısı’ndan Hakan Karaman gibi İstanbul’un yüz yıllık restoranlarının günümüzdeki temsilcileri aynı masada buluştu. Etkinlikte Akasya Asiltürkmen, Nur Anaç, Ege Zeyrek, Kaan Yarman, Savaş Ergen gibi isimler yer aldı. Gecenin menüsünde; Apikoğlu pastırma ve İkbal sucuk, Tarihi Karaköy Balıkçısı’ndan Balık Çorbası, Pandeli’den Patlıcan Böreği ve Dilim Döner, Hacı Abdullah Lokantası’ndan Zeytinyağlı Enginar, Yanyalı Fehmi’den Yanya Köfte, Elit Çikolata’dan Supangle, Altan Şekerleme’den Badem Ezmesi gibi yemekler yer aldı.